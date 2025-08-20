Per motivi di gelosia, aggredisce un uomo con bastone e minaccia di ucciderlo

La Polizia ha denunciato un 33enne per i reati di minacce gravi ed aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.

L’indagato ha anche subito il ritiro cautelare delle proprie armi.

Gli Agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 33enne, resosi responsabile pochi giorni fa di un’aggressione ai danni di un altro uomo per motivi di gelosia legati ad una ragazza. La Volante era dapprima intervenuta presso l’abitazione della persona offesa, che aveva chiesto aiuto alla Polizia in conseguenza delle gravi minacce ricevute. In base a quanto ricostruito dagli Agenti, infatti, a casa del giovane si era poco prima presentato il rivale – un 33enne titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio – il quale, dopo aver aperto a calci il cancello dell’abitazione, si era precipitato in giardino brandendo un bastone in cerca del proprio contendente.

Nell’immediato, soltanto la presenza della madre della vittima, che si era subito accorta dell’intrusione, aveva indotto il 33enne ad allontanarsi, non prima però di aver minacciato di ritornare a breve col proprio fucile e di ucciderlo.

Di lì a poco giungeva sul posto la Volante, la cui presenza scongiurava qualsiasi possibilità di una nuova aggressione.

Subito dopo, gli Agenti hanno ricostruito compiutamente l’accaduto ed hanno immediatamente provveduto al ritiro cautelare delle armi che l’aggressore deteneva alcuni per uso venatorio.

Infine, i poliziotti hanno denunciato il 33enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, contestandogli i reati di minacce gravi ed aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.