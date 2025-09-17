Pendolari tutelati, maggioranza: “il pressing porta risultati”

“La proroga sulla direttissima dei treni regionali è una scelta giusta”

“La decisione della proroga del mantenimento dei treni regionali sull’Alta velocità della linea Roma – Firenze è una scelta giusta, utile e necessaria ma il sistema ferroviario umbro ha bisogno di un serio intervento da parte del Governo e del ministero competente, affinché ci sia una reale presa in carico dei problemi a cui i cittadini sono quotidianamente sottoposti”. Così in una nota i gruppi di maggioranza Pd, M5S, Avs, UD-PP, ricordando che “il ministro Salvini dovrebbe aprire quanto prima un indispensabile confronto con le Regioni del centro Italia, per trovare le soluzioni che servono”.

“Continuare a mantenere i treni dei pendolari sulla direttissima è una scelta giusta – ribadiscono i gruppi consiliari – che arriva dopo il nostro lavoro di mobilitazione e coinvolgimento di tutte le regioni del centro Italia, nell’ottica di una fattiva costruzione dell’Italia mediana. Da oggi continuerà il nostro impegno, di sinergia e mobilitazione, oltre che il pressing e l’impegno dei pendolari. Il servizio e i collegamenti sulla direttrice con Roma, infatti, sono fondamentali ed è necessario anche che possano arrivare quanto prima i nuovi treni attesi. In un contesto di ritardi, interruzioni improvvise, deviazioni, cancellazioni, qualsiasi commento trionfalistico risulta fuoriluogo e, quello che è peggio, dimostra l’assenza di conoscenza di un servizio che invece i cittadini toccano con mano ogni giorno. Da parte nostra, ringraziamo il lavoro della presidente Stefania Proietti e dell’assessore regionale Francesco De Rebotti”