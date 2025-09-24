Peltristo: “più personale per l’Ufficio Postale di Castel del Piano”

“Le Poste svolgono una funzione pubblica essenziale, e Castel del Piano merita un ufficio postale funzionante ed efficiente”

Il Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, torna a sollecitare la Direzione di Poste Italiane affinché venga potenziato il personale presso l’Ufficio Postale di Castel del Piano.

Già a partire dal luglio 2024, insieme all’avvocato Valeria Passeri, erano state avanzate richieste formali non solo per l’aumento del personale a Castel del Piano, ma anche per l’installazione di nuovi sportelli Postamat nelle frazioni di Mugnano e Fontignano.

In una prima fase, il Capogruppo Peltristo aveva chiesto a Poste l’apertura pomeridiana dell’ufficio di Castel del Piano almeno due volte a settimana oppure, in alternativa, il rafforzamento dell’organico. Poste aveva lasciato intendere la disponibilità ad accogliere la seconda soluzione, ma ad oggi nulla è cambiato.

È fondamentale – dichiara Peltristo – avere un addetto in più presso l’ufficio postale di Castel del Piano, che rappresenta un punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi. È necessario andare incontro alle esigenze della popolazione, in particolare delle persone anziane e fragili, evitando lunghe attese e garantendo un servizio adeguato. Le Poste svolgono una funzione pubblica essenziale, e Castel del Piano merita un ufficio postale funzionante ed efficiente

Peltristo ricorda inoltre come in passato sia stato protagonista di una battaglia vinta a favore dei cittadini: nel 2021 promosse una petizione che consentì la riapertura a pieno regime di 14 uffici postali in tutta l’Umbria, dopo le chiusure e le riduzioni imposte dalla pandemia che avevano creato forti disagi alla popolazione.