Pedalare a sostegno del territorio: ‘La Mezza 300’ pronta ad attraversare la Valnerina

Domenica 22 giugno a Norcia, dalle 8. Oltre 350 gli iscritti e più di 40 squadre di tutto il centro Italia. C’è anche l’Infiorata del Corpus Domini a ‘colorare’ la giornata – La cicloturistica donerà parte del ricavato delle iscrizioni all’Istituto De Gasperi-Battaglia

Tutto pronto per la sesta edizione de ‘La Mezza 300 – Granfondo della Valnerina’ che anche quest’anno porterà in Umbria centinaia di appassionati delle due ruote per pedalare lungo i percorsi più belli della Valnerina. Ad anticipare l’evento, tra i numerosi che si susseguiranno nell’estate nursina, c’è il concerto degli Aura, sabato 21 giugno alle 18 in piazza del Teatro, in occasione della Giornata nazionale della musica.

Tornando all’evento sportivo, sono oltre 350 gli iscritti provenienti da più di 40 squadre di tutto il centro Italia, che domenica 22 giugno prenderanno parte all’edizione 2025 della cicloturistica non competitiva. Due i percorsi previsti: il lungo, di 114 chilometri con 2600 metri di dislivello e il corto, adatto a tutti, di 88 chilometri e 1900 metri di dislivello. Entrambi i percorsi danno la possibilità di scoprire le più belle strade panoramiche e i paesaggi incontaminati della Valnerina, con un passaggio mozzafiato attraverso il Pian Grande di Castelluccio che sarà nel pieno della sua fioritura. I due anelli toccheranno anche Norcia, Forca di Gualdo, Castel Sant’Angelo sul Nera, Monte Bufo, Visso e Preci; novità per il percorso lungo sarà la salita di Frontignano, un dislivello importante che regalerà emozioni forti e che ha messo a dura prova quest’anno anche gli atleti della Tirreno Adriatico. Saranno, inoltre, allestiti dei punti ristoro con prelibatezze locali, due per il percorso corto e quattro per il lungo.

“Il traffico sarà ridotto al minimo, grazie anche alla chiusura della zona del Pian Grande al transito di veicoli privati – ha dichiarato Vladimiro Volpi, patrono della manifestazione e presidente dell’associazione Sempre sui pedali, che organizza l’evento –. Dopo i sopralluoghi fatti, possiamo dire che gli asfalti sono in ottime condizioni, per una pedalata sicura e piacevole per tutti i partecipanti”.

La Mezza 300 nasce con l’intento di unire sport, natura e senso della comunità, senza mai dimenticare la solidarietà. Quest’anno parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a favore dell’Istituto omnicomprensivo ‘De Gasperi – Battaglia’ di Norcia, così da permettere di realizzare attività culturali e ricreative per le giovani generazioni presenti sul territorio. Si potrà vivere La Mezza 300 anche senza pedalare, perché il programma prevede iniziative pure per gli accompagnatori dei ciclisti: il giorno dell’evento si potrà partecipare gratuitamente alla passeggiata di sette chilometri organizzata da NorciaRun, con piccolo rinfresco finale. Il ritrovo della manifestazione sarà a Porta romana, a Norcia, dalle 7 di domenica 22, mentre la partenza alla francese potrà essere effettuata tra le 8 e le 8.30, con termine ultimo per l’arrivo fissato alle 16 in piazza San Benedetto. Attesissimo anche il pasta party finale che si terrà al ristorante La Vineria, dove avverranno le premiazioni per tutti i partecipanti del circuito con tantissimi premi in palio. Per iscriversi alla cicloturistica: www.sempresuipedali.com o direttamente il giorno della manifestazione dalle 7 alle 8. Anche nel pomeriggio di sabato, inoltre, in corso Sertorio sarà organizzato il punto iscrizioni e il punto ritiro pacchi gara con musica, interviste, animazione e la presenza delle istituzioni.

Da non perdere, infine, sempre domenica, le opere realizzate interamente a mano con petali di fiori freschi in occasione dell’Infiorata del Corpus Domini nel centro di Norcia.