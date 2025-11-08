PD Umbria: “Abbiamo favorito l’approvazione della legge sulla ZES unica”

“con responsabilità e spirito costruttivo”

“In merito alle dichiarazioni del deputato Riccardo Augusto Marchetti, è opportuno chiarire che il Partito Democratico sta contribuendo con spirito di collaborazione e senso di responsabilità all’esame del disegno di legge che estende la ZES unica anche all’Umbria e alle Marche: Marchetti farebbe bene a studiare e praticare un po’ di più le procedure parlamentari.

È stato infatti il gruppo del Partito Democratico, insieme agli altri gruppi di opposizione, in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo a consentire il percorso in sede legislativa, una modalità che si concede soltanto a pochissimi provvedimenti e che evita il passaggio in Aula, permettendo una più rapida approvazione del testo. Inoltre, il PD ha scelto di non presentare emendamenti, proprio per accelerare ulteriormente l’iter e favorire l’adozione di un provvedimento importante per lo sviluppo del nostro territorio.

L’astensione in Commissione Trasporti, commissione che è chiamata solo a dare un parere, è stata una posizione di equilibrio e coerenza, espressa per rimarcare alcune criticità, ma senza ostacolare l’approvazione della legge. Parlare dunque di “ostruzionismo” o di “contrarietà” del PD è del tutto falso e fuorviante.

Il Partito Democratico dell’Umbria, in linea con la presidente regionale e con il gruppo parlamentare, sostiene ogni iniziativa utile a portare investimenti, lavoro e crescita sostenibile nella nostra regione, e continuerà a farlo con serietà e rispetto delle istituzioni, senza cedere alla propaganda”.