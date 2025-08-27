Pd Nocera Umbra: “Sinergia per valorizzare aree interne contro spopolamento”

spiega in una nota il Partito democratico di Nocera Umbra

dunque, è la sfida più evidente delle aree interne: non esiste paese o frazione senza persone e socialità. I numeri, senza dubbi, sono preoccupanti: dal 2014 al 2024, infatti, quasi 700mila persone si certificano in meno nelle aree interne. La parola d’ordine, dunque, è fare squadra tra Comuni, creando sinergie su servizi, infrastrutture e tecnologia. Serve velocizzare la creazione di Unioni dei Comuni, che in questi anni hanno consentito di guardare verso il futuro. Solo questa strada, infatti, consentirebbe di mantenere i servizi, le scuole, valorizzare l’ambiente e creare posti di lavoro per far rimanere i nostri giovani sul territorio. Questi sono alcuni dei punti su cui, come Pd, siamo chiamati ad lavorare, con i nostri cittadini. Il coordinamento del Pd territoriale dovrà mettere al centro aree interne, lavoro, servizi contro lo spopolamento dei nostri borghi