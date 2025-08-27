Pd Nocera Umbra: “Sinergia per valorizzare aree interne contro spopolamento”

“non esiste paese o frazione senza persone e socialità”
Aree interne, con rispettive azioni per proteggerle. E’ questa una delle priorità su cui intende lavorare il Partito democratico di Nocera Umbra, insieme agli altri comuni della dorsale appenninica. I nostri borghi si popolano spesso solo d’estate, attirando la meraviglia, lo stupore di chi li visita per tanta bellezza. Lo spopolamento
spiega in una nota il Partito democratico di Nocera Umbra
dunque, è la sfida più evidente delle aree interne: non esiste paese o frazione senza persone e socialità. I numeri, senza dubbi, sono preoccupanti: dal 2014 al 2024, infatti, quasi 700mila persone si certificano in meno nelle aree interne. La parola d’ordine, dunque, è fare squadra tra Comuni, creando sinergie su servizi, infrastrutture e tecnologia. Serve velocizzare la creazione di Unioni dei Comuni, che in questi anni hanno consentito di guardare verso il futuro. Solo questa strada, infatti, consentirebbe di mantenere i servizi, le scuole, valorizzare l’ambiente e creare posti di lavoro per far rimanere i nostri giovani sul territorio. Questi sono alcuni dei punti su cui, come Pd, siamo chiamati ad lavorare, con i nostri cittadini. Il coordinamento del Pd territoriale dovrà mettere al centro aree interne, lavoro, servizi contro lo spopolamento dei nostri borghi