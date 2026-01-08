Patti di collaborazione, il Comune di Assisi fa il punto e lancia nuove collaborazioni

Incontro con le realtà associative del territorio che gestiscono beni comuni attraverso forme di amministrazione condivisa

Ad Assisi funziona l’amministrazione condivisa dei beni comuni attraverso patti di collaborazione fra pubblica amministrazione e terzo settore ed è un’esperienza pronta a crescere, con nuove prospettive per il futuro. È quanto emerso da un vertice fra il Comune di Assisi e tutte le realtà associative del territorio con cui l’ente ha sottoscritto patti di collaborazione per la gestione di spazi pubblici. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi, nella sede del Digipass di Assisi, presenti il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, l’assessore Francesca Corazzi, il segretario generale del Comune di Assisi Fabrizio Proietti e il dirigente dell’area Lavori pubblici Matteo Castigliego, con l’obiettivo di fare il punto della situazione delle attività svolte, analizzare sviluppi e criticità, riflettere su nuovi spunti e opportunità future.

In tutto, ad oggi, sono sette gli accordi sottoscritti: con ASD Virtus di Assisi per “Riqualificazione della pista sita nell’area verde tra via Armando Diaz e via San Bernardino da Siena in Santa Maria degli Angeli”; con Pro Loco “F. Dattini” di Capodacqua di Assisi per “Manutenzione del verde e degli arredi presenti nel giardino comunale ubicato a fianco della Piazza di S. Maria della Speranza di Capodacqua di Assisi”; con Pro Loco di Armenzano di Assisi per “Cura e gestione dell’ex scuola elementare e dell’ex lavatoio, delle aree verdi intere e attigue al centro abitato e dell’area di sosta camper della frazione di Armenzano”; con Associazione Hospitale Laudato Si per “Svolgimento delle attività di accoglienza di pellegrini che percorrono cammini e itinerari presso l’ex ‘casa del custode sita all’interno dell’immobile comunale ubicato nel complesso devozionale e servizio di custodia del cimitero comunale di Assisi”; con Parrocchia San Bernardino da Siena per “Manutenzione e custodia del campo sportivo di Tordandrea”; con Associazione Priori del Piatto di S. Antonio Abate e Fare Cooperativa Sociale per “Cura e gestione condivisa del Palazzo del Capitano del Perdono di S. Maria degli Angeli”; con Comitato per il Pincio e Next Entertainment a.p.s. per “Cura e gestione del Parco Regina Margherita di Assisi”.

“Assisi – ha sottolineato il vicesindaco, con delega all’associazioni – è la città umbra con il numero più alto di patti di collaborazione attivi fra pubblico e privato, alcuni dei quali molto complessi e importanti, legati ad esempio alla gestione di musei e ostelli. Rappresenta un modello da seguire in tutta Italia, tanto che proprio qui è nato il primo ‘Festival dell’amministrazione condivisa dei beni comuni’. Un’iniziativa che nel 2025 ha attirato oltre 250 soggetti da tutto il Paese, fra amministratori pubblici, esperti e rappresentanti del terzo settore e che quest’anno rilanceremo dal 26 al 28 marzo prossimi, con ancora più forza e convinzione. L’incontro svolto nei giorni scorsi ha aperto nuove prospettive e opportunità di collaborazione, grazie anche a un tessuto associativo locale in grado di impegnarsi in maniera costruttiva accanto alla pubblica amministrazione, a favore del bene comune”.