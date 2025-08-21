Passignano si anima con ULake, ecco il primo festival lungolago

Manca poco alla due giorni (22 e 23 agosto) tra cantine, birrifici artigianali e food truck umbri per degustazioni e musica vista Trasimeno.

Tutte le informazioni utili per partecipare all’evento

PASSIGNANO – ULake la prima edizione del festival lungolago sta arrivando. Manca davvero poco all’evento di punta della stagione estiva del Trasimeno. Venerdì 22 e sabato 23 agosto Passignano ospiterà la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche lacustri ed umbre.

Ben 8 le cantine presenti (Berioli, Morami, Carini, Poggio Santa Maria, Di colle in colle, Montemelino e Pomario), tutte del territorio, in collaborazione con la Strada del Vino del Trasimeno. Oltre a loro 2 birrifici artigianali (Flea e Mastri Birrai) e 5 food truck (Meat BBQ, PastaPoke, Pecora nera, La vecchia Frittoria del Trasimeno, Farina e Amore).

Ben 3 gli stage musicali, di cui due aperti sia venerdì che sabato (ad eccezione del music stage Garibaldi). Questi saranno operativi dalle 19:00 alle 02:00. La console del main stage, prevista presso il Pidocchietto vedrà alternarsi nomi del calibro di Ricky L, Faust-T, Fab e Chiskee, Martina, Cristofari, Bilowi, The Dose e Alex Moments.

L’ingresso è libero e la consumazione presso le cantine, i birrifici e il cocktail bar avverrà in un unico punto cassa dedicato. Si potranno acquistare tutte le degustazioni singolarmente. Mentre per i food truck ci si recherà direttamente all’operatore di riferimento.

Per chi vuole raggiungere la zona del Pidocchietto, zona centrale dell’evento, si consiglia di utilizzare il parcheggio di Piazzale Michelangeli, adiacente al campo sportivo.

Il centro sarà interdetto al traffico nei giorni 22 e 23 agosto dalle ore 18:00 alle 2:00.

I varchi di chiusura saranno presidiati nei seguenti punti: Passaggio a livello, all’inizio di Via Gramsci; Sottopassaggio, alla fine di Via Gramsci; Inizio di Via Aganor Pompili, in corrispondenza del parcheggio di Piazzale Acton.

Trasimeno Eventi in collaborazione con il Comune di Passignano e con il supporto di Open Mind (associazione organizzatrice degli eventi UmbriaWine e UBeer) danno quindi appuntamento alla prima edizione di ULake, un evento open air, completamente gratuito, pensato per chi ama i sapori autentici, la buona musica e le serate d’estate da vivere fino in fondo.

Info

https://www.instagram.com/ulakepassignano/

https://www.facebook.com/ulakepass