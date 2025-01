I consiglieri di opposizione chiedono quali siano gli intenti dell’Amministrazione Comunale in merito alla futura sede della caserma dei Carabinieri

I consiglieri comunali di opposizione Ermanno Rossi, Alessandro Moio, Elisa Rampini e Luigi Sessa, preoccupati per la situazione della caserma dei Carabinieri, hanno interrogato il Sindaco e la Giunta al fine di ottenere chiarimenti sulle future strategie in tema di sicurezza e sull’eventuale futuro della struttura.

La caserma dei Carabinieri di Passignano è da sempre un punto di riferimento fondamentale per il presidio di sicurezza nel nostro territorio. Tuttavia, l’attuale struttura presenta da anni problematiche legate alla vetustà che potrebbero portare alla sua chiusura e, di conseguenza, alla perdita di tale fondamentale presidio di legalità e sicurezza.

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio Comunale ha già preso in considerazione la situazione, in particolare durante l’amministrazione guidata dallo stesso Ermanno Rossi, che aveva autorizzato la cessione gratuita di un terreno di proprietà comunale per la realizzazione di una nuova caserma. Per i Consiglieri di opposizione: “assistiamo da anni al silenzio ed immobilismo della Giunta Pasquali su questo tema come, per la verità, su tutti quelli fondamentali per la vita della nostra comunità, chiediamo di confrontarci quanto prima in Consiglio comunale”

A fronte di queste premesse, i consiglieri hanno chiesto all’Amministrazione di riferire in aula, chiarendo: Quali siano gli intenti dell’Amministrazione Comunale in merito alla futura sede della caserma dei Carabinieri? Se la soluzione prevista nelle delibere del 2017 è ancora da considerarsi valida e percorribile e quali azioni stia intraprendendo l’Amministrazione per garantire un miglioramento del controllo del territorio e della sicurezza dei cittadini di Passignano.