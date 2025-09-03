Parto trigemellare al Santa Maria di Terni

Benvenuti a Damiano, Giulio ed Enea. Ciò che è successo all’Azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni è un evento meraviglioso: ringraziamo l’équipe sanitaria ed i professionisti che hanno seguito lo straordinario parto trigemellare

Lo dichiarano i consiglieri regionali del PD, Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti.

In ospedale, martedì mattina – rimarcano -, c’è stato un parto trigemellare. Un fatto molto raro, che al ‘Santa Maria’ non accadeva da quasi due decenni. Tutto è andato per il verso giusto e per questo ci teniamo a fare le nostre congratulazioni a tutto il personale dell’ospedale che è stato impegnato in questo bellissimo avvenimento. Auguriamo – concludono i due consiglieri Dem – a Caterina e Federico una stupenda vita da genitori