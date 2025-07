Parte dall’Umbria la sesta edizione del Tour Italy – Piloti di classe

Volo inaugurale della manifestazione a Magione (Montemelino) sabato 26 luglio

Al via il Tour Italy 2025 – Piloti di classe. La sesta edizione prenderà il volo sabato 26 luglio da Magione, in Umbria, per poi attraversare molti dei cieli italiani. Un altro importante tassello che si incastra tra gli eventi del volo che stanno mettendo l’Umbria al centro dell’attenzione. L’associazione Piloti di classe (Pdc) è nata nel 2018 e annovera circa 14mila iscritti in tutta Italia. È formata per lo più da piloti di Aviazione generale (Ag) e piloti di aerei destinati al Volo sportivo e da diporto (Vds) e da svariati appassionati e simpatizzanti. Tra Le principali finalità di Pdc c’è proprio la promozione del turismo aereo, mediante manifestazioni e raduni che si tengono prevalentemente durante i fine settimana, generando un significativo movimento di equipaggi italiani e stranieri che sempre più sono interessati e attratti dal visitare quei centri italiani dotati di aeroporto, aviosuperfici o campi di volo.

Verso la fine del 2019, oltre ai vari raduni, il direttivo di Pdc e alcuni piloti associati ebbero l’idea organizzare il Tour Italy e, dal 2020 a oggi, ogni anno, una ventina di aeroplani e una quarantina di persone, sorvolano il ‘bel Paese’, alla scoperta del buon cibo e di scorci e panorami mozzafiato. Proprio il comune umbro di Magione terrà a battesimo l’evento 2025.

Le tappe programmate quest’anno sono le seguenti: il 26 luglio da Montemellino (Pg) a Grumento Nova (Pz), aviosuperficie Grumentum; il 27 luglio da Grumento Nova a Caronia (Me), aviosuperficie Minotaurus; il 28 luglio da Caronia a Sibari (Cs), aviosuperficie Sibari Fly e pomeriggio da Sibari a Benevento, Aeroclub di Benevento; il 29 luglio da Benevento a Fermo (Ap), aviosuperficie del Fermano e pomeriggio da Fermo a Forlì, aviosuperficie di Villafranca; il 31 luglio da Villafranca a Fontanellato (Pr), aviosuperficie Obiettivo Volare2; il 1° agosto da Fontanellato a Mazzé (To), aviosuperficie Il Falco; il 2 agosto da Mazzè (To) a Cecina (Li), aviosuperficie Porta della Maremma.

Alla cerimonia inaugurale di Magione interverranno l’assessore comunale Daniele Raspati, in rappresentanza del sindaco Massimo Lagetti, e il presidente dell’associazione Città dell’aria, Luca Briziarelli.