Parte dalla Sala Cannoniera la mostra itinerante “Le Forme dell’Aria. Arte e Moda attraverso i sensi”. L’inaugurazione domenica 4 ottobre alle 18

Dal 4 al 24 ottobre 2020 alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia la Mostra itinerante Le Forme dell’Aria. Arte e Moda attraverso i sensi.

Un autentico connubio tra arte e moda, dove da un’idea collaborativa tra Laura Cartocci, Carla Medici, Francesco Minelli e Marco Pareti, ha preso vita un evento itinerante in cui la Moda, l’Arte, la Fotografia e la Poesia diventano complementari e s’intersecano in nome della bellezza etica ed estetica, oltre i canoni tradizionali.

Il visitatore potrà ammirare i mondi della moda e dell’arte che vanno di pari passo nella visione di come trasmettere emozioni e sensazioni, sia per chi immagina e sia per chi osserva attraverso le proprie percezioni sensoriali.

Alla manifestazione parteciperanno più di 40 artisti nazionali e internazionali, l’Accademia delle belle Arti “P.Vannucci”, l’istituto Italiano Design, l’I.I.S. Cavour-Marconi-Pascal, il Liceo Artistico “B. di Betto” e il Nuovo Istituto Design.

Altresì saranno allestite alcune istallazioni legate al mondo della moda e dell’arte a cura di Fiora Baglioni, CONVID 13, Kim Hee Jin, Michele & Co, Profumi di Perugia, Carla Tejo e Cinzia Verni.

L’inaugurazione della mostra Le Forme dell’Aria. Arte e Moda attraverso i sensi, avrà luogo alle ore 18 di domenica 4 ottobre 2020 presso la Sala Cannoniera della Rocca Paolina, mentre per essere in linea con le disposizioni Covid 19, si potrà assistere solo su invito, alla presentazione della mostra che avverrà, poco prima, alle 16,30 presso la Sala dei Notari.

All’evento interverranno, Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Erika Borghese, in rappresentanza della Provincia di Perugia, il critico d’Arte Andrea Baffoni, Eleonora Pieroni, attrice e Ambasciatrice del made in Italy in America, Catia Rogari, poetessa e l’attore Stefano de Majo.

L’evento é organizzato da Laura Cartocci, dalla Casa degli Artisti di Perugia e da Marco Pareti che, nell’occasione, sveleranno le località dei successivi appuntamenti.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 15,30 alle 19,00. Per informazioni chiamare il numero telefonico 348 5275776.

L’evento é patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Perugia e supportato dal GAL Trasimeno-Orvietano. Numerosi gli sponsor. L’ingresso é libero e saranno garantite le disposizioni ministeriali di sicurezza.