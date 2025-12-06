Pari opportunità, buon lavoro alla nuova presidente Federica Moretti

Dalla presidente dell’Umbria Proietti e dall’assessora Meloni un messaggio di fiducia e collaborazione

(AUN) – Perugia, 6 dicembre 2025 – Federica Moretti è stata eletta presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità dell’Umbria. Un passaggio istituzionale significativo che apre una nuova fase di impegno, collaborazione e responsabilità nell’ambito delle politiche di genere, con un organo rinnovato nelle sue componenti e chiamato a un lavoro strategico per l’intera regione.

Accanto alla neoletta presidente, l’ufficio di presidenza sarà composto dalle vice presidenti Valentina Galluzzi e Maria Cristina Calcagni, e dalle segretarie Saschia Soli e Manuela Beltrame. Un ringraziamento è stato rivolto all’uscente presidente Caterina Grechi e all’intera assemblea per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, consegnando – è stato ricordato – un bilancio ordinato e una struttura solida.

La presidente della regione Proietti ha sottolineato l’importanza di questo passaggio istituzionale: “L’elezione di Federica Moretti rappresenta un momento di rinnovamento vero. Le pari opportunità non sono un settore tra gli altri, ma un criterio che orienta il nostro modo di governare. Continueremo a lavorare insieme per politiche che incidano sulla vita reale delle persone, perché la parità non sia solo un principio, ma un diritto garantito. Oggi iniziamo un percorso che richiede visione, concretezza e responsabilità”.

Parole di soddisfazione anche dall’assessora alle pari opportunità, Simona Meloni, che ha seguito da vicino il processo di rinnovo: “Guardiamo a questa nuova fase con fiducia. Federica Moretti porta con sé competenza e passione, maturate anche attraverso un dialogo costante e costruttivo con la Regione nell’ultimo anno. Insieme alla presidente e a tutto l’ufficio di presidenza svilupperemo interventi mirati, strumenti concreti e un approccio trasversale che valorizzi il talento delle donne in ogni ambito sociale, culturale ed economico. È un passaggio che rafforza la nostra azione e consolida una rete di lavoro che, giorno dopo giorno, produce cambiamento”.

Nel corso dell’insediamento è stato espresso un ringraziamento anche alla struttura tecnica che sostiene la Commissione, composta da professioniste che operano quotidianamente al servizio dei diritti e dell’empowerment femminile.

“È un lavoro intenso, già avviato insieme alla presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi – è stato ricordato – e che proseguirà in modo sinergico con tutte le istituzioni regionali”.

La Regione Umbria augura buon lavoro alla presidente Federica Moretti e all’intera Commissione, confermando il massimo impegno nel promuovere politiche che mettano al centro dignità, opportunità e pari diritti per tutte e tutti.