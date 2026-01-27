Parcheggio Matteotti: iniziati i lavori, l’area di sosta su strada rimane aperta

Il Comune di Assisi informa che sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione del parcheggio Matteotti, a seguito dell’incendio che nei mesi scorsi ha interessato i livelli sotterranei.

Gli interventi riguardano in particolare il solaio tra i livelli -1 e -2, gravemente compromesso dall’evento, e prevedono la demolizione della parte danneggiata e la realizzazione di un nuovo solaio, unitamente ad adeguamenti antincendio e consolidamenti generali.

Per consentire il transito dei mezzi pesanti necessari ai lavori, la vecchia uscita del parcheggio sarà adibita a via di cantiere, mentre la corsia di uscita principale sarà spostata sull’area dell’aiuola, attualmente sede dei dispositivi elettronici di lettura targhe. Tali dispositivi verranno temporaneamente rimossi, con possibili disservizi nel riconoscimento elettronico delle targhe dei residenti. Sarà comunque garantita la presenza di personale ausiliario per assistere gli utenti e assicurare la piena operatività della struttura. L’entrata principale del parcheggio resterà invariata, garantendo così continuità del servizio e accesso regolare agli utenti durante tutta la durata dei lavori.

Il completamento degli interventi strutturali è previsto entro l’estate, compatibilmente con le verifiche tecniche necessarie a garantire sicurezza, agibilità e funzionalità dei livelli interrati.

Il Comune di Assisi ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e sottolinea che i lavori sono finalizzati a garantire sicurezza, accessibilità e piena fruibilità dell’area di sosta, nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle procedure amministrative.