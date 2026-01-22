Paolo Trippini porta l’Umbria a Parigi: due serate d’autore al Ristorante Tosca





Lo chef Paolo Trippini, figura emblematica della gastronomia italiana e ambasciatore dei sapori dell’Umbria, sarà a Parigi in occasione delle Cene al Tartufo organizzate dal Ristorante Tosca dello Splendide Royal Paris, in programma il 29 e 30 gennaio 2026.

Per queste due serate d’eccezione, Trippini porterà nella capitale francese una cucina profondamente radicata nel territorio, espressione di una tradizione familiare che unisce autenticità, eleganza e creatività contemporanea. Il tartufo nero dell’Umbria, protagonista assoluto del menu, diventa il filo conduttore di un percorso gastronomico dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali e della memoria culinaria italiana.

Accanto a lui, lo chef Paolo Ambrogio, suo allievo e oggi chef esecutivo di Tosca, con il quale ha ideato un menu a quattro mani che racconta l’Umbria attraverso sapori intensi, equilibrio e modernità. Un incontro tra maestro e allievo che celebra la trasmissione del sapere e la passione per la cucina regionale.

“Cucinare a Parigi è sempre un grande privilegio. In queste cene porto con me la mia terra: i suoi profumi, i suoi colori e la sua autenticità. Il mio obiettivo è far viaggiare gli ospiti nel cuore dell’Umbria, attraverso una cucina sincera, fatta di emozione e di prodotto.” afferma — Paolo Trippini

La presenza di Paolo Trippini allo Splendide Royal Paris conferma il ruolo dell’Umbria come territorio di riferimento nel panorama gastronomico internazionale e quello dello chef Trippini come ambasciatore della cucina territoriale.

Ristorante Tosca – Parigi

Il Ristorante Tosca è un locale italiano di alta cucina nel cuore di Parigi, all’interno dell’elegante Splendide Royal Paris. È noto per la sua proposta gastronomica di ispirazione mediterranea contemporanea, che unisce sapori italiani, materie prime di qualità e una presentazione curata in un ambiente raffinato e intimo con arredi eleganti e atmosfera parigina sofisticata.

Chef Paolo Trippini

Lo chef Paolo Trippini è una figura consolidata della gastronomia italiana. Cresciuto nella cucina di famiglia, ha lavorato in importanti ristoranti in Italia e all’estero prima di tornare in Umbria per gestire il ristorante di famiglia, oggi considerato un punto di riferimento della cucina regionale.