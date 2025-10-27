Paolo Rossi al Teatro Manini di Narni

Giovedì 30 ottobre alle ore 21

La Stagione 25/26 del Teatro Manini di Narni, organizzata dal TSU con il Comune di Narni, inaugura giovedì 30 ottobre alle 21 con Stand Up Classic. Letture e improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri ancora… di e con Paolo Rossi, attore e comico dallo stile unico e originale, accompagnato dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila. Uno spettacolo che reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale: Stand Up Classic è un viaggio attraverso i secoli, dove le parole di autori come Omero, Shakespeare e Orazio prendono vita e si connettono con il presente.

Rossi trasforma testi antichi in esperienze contemporanee, rendendoli accessibili e vibranti per il pubblico moderno. Le sue libere associazioni tra passato e presente creano un dialogo vivace e sorprendente, che fa riflettere e divertire. Un evento imperdibile per chi ama la letteratura, il teatro e la stand-up comedy.

Info e biglietti

Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it