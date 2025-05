Ginetto: “Una giornata indimenticabile di sport, divertimento e inclusione”

Test superato. La prima edizione delle Panathliadi Perugia 2025 – I Giochi delle scuole medie ha regalato ieri mattina (7 maggio 2025) a 120 studenti, selezionati nelle cinque scuole che hanno aderito al progetto del Panathlon Club Perugia, una grande giornata di sport, divertimento e inclusione visto che per ogni scuola erano previsti due studenti in situazione di disabilità intellettiva relazionale.

A conclusione degli undici giochi-sport della mattina, visto che purtroppo il maltempo ha impedito di disputare le due prove del pomeriggio della corsa con i sacchi e il tiro alla fune, la squadra che ha ottenuto i punteggi più alti è stato I.C. Margherita Hack di San Martino in Colle/Campo che si è dunque aggiudicato la prima edizione. Come da precisa volontà degli organizzatori e nello spirito panathletico, tutte le altre quattro scuole (l’IC Perugia 4 Carducci-Purgotti, l’IC Perugia 5 Leone XIII, l’IO Mazzini di Magione e l’IO Mameli Magnini di Deruta) sono risultate tutte seconde a pari merito.

La giornata si è aperta con la Cerimonia di Apertura alla presenza dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Perugia, Francesca Tizi, del Sindaco di Deruta Michele Tognaccini, dell’Assessore del Comune di Magione, Silvia Burzigotti, del Comandante della Scuola Lingue Estere, Gen. Pietro Romano, del Presidente del Coni Umbria Aurelio Forcignanò e della Consigliera nazionale del Distretto Italia del Panathlon, Rita Custodi.

Dopo l’ingresso delle scuole, la lettura della Carta dei Diritti dei Ragazzi nello Sport del Panathlon, la madrina della manifestazione, la pluricampionessa dell’endurance equestre Costanza Laliscia, ha acceso il tripode e dichiarati aperti i Giochi. Dopodichè il via ai giochi con la supervisione dei numerosi soci del Panathlon Club Perugia, tra cui il tecnico della Bartoccini Mc Restauri Andrea Giovi, ma anche alcuni giocatori del Perugia Rugby, i responsabili della Fiso per l’orienteering, della Ficr Kronos Perugia per il cronometraggio, di Csen Perugia per gli allestimenti e Figest per la prova del tiro alla fune.

“È stato un grandissimo gioco di squadra per il quale ringrazio davvero tutti di cuore – commenta il Presidente Luca Ginetto – Ritengo che anche questa sia stata una grande occasione di condivisione di intenti; come quelli con la Coldiretti Umbria e la Croce Rossa Perugia che oltre al supporto alimentare o sanitario, hanno promosso una importante attività educativa”.

Commosso, il Presidente Ginetto ha ricordato il fondatore delle Panathliadi, il compianto ex Presidente del Panathlon Club Venezia Piero Ragazzi, che nel 2010 ebbe l’intuizione di promuovere questa formula di Giochi destinati alle scuole. A ritirare una targa la vedova Sabrina Ragazzi che ha ricambiato con una targa in vetro per il club perugino.

Il trofeo “challenge”, offerto da Bartoccini Premiazioni, verrà rimesso poi in palio nella prossima edizione, già prevista per il 25 settembre 2026 giorno in cui l’Onu sta istituendo la Giornata Mondiale dello Sport Giovanile.

L’iniziativa ha avuto la fondamentale collaborazione del Comune di Perugia e in particolare dell’Assessorato allo Sport. A patrocinare le Panathliadi sono state anche l’Ufficio Scolastico Regionale, il Coni Umbria, il Distretto Italia del Panathlon International, lo Csen Perugia e l’associazione Libertas Margon con la quale il Panathlon organizza numerosi eventi.

Nulla però si sarebbe potuto organizzare senza la collaborazione di alcuni amici. A partire dal Title Sponsor Zigulì, del gruppo umbro VIM Spa dell’imprenditore perugino Vincenzo Monetti; gli Official partner Grifo Latte, Bevilacqua Autonoleggi, F.A.R. Assicurazioni, Decathlon Perugia e i già citati Coldiretti Umbria-Campagna Amica e la Croce Rossa Italia sezione di Perugia.

“Riteniamo di aver svolto con il massimo impegno la nostra opera – conclude il Presidente Ginetto – e continueremo a farlo con sempre maggiore sforzo per trasmettere sempre più i sani valori dello sport alle giovani generazioni”.

L’evento fa parte del ricco programma di iniziative previste per il Settantennale del Panathlon Club Perugia che culminerà che una tre giorni di eventi ed incontri dal 5 al 7 dicembre 2025.