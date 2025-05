Pernazza (FI) “Palazzo Cesaroni deve essere accessibile a tutti, senza più barriere”

“Su temi fondamentali di accessibilità universale, risparmi e rispetto dell’ambiente, maggioranza e opposizione devono lavorare insieme”

“Palazzo Cesaroni deve essere accessibile a tutti, senza più barriere”. È quanto dichiara Laura Pernazza (FI), aggiungendo che “oggi, in Prima Commissione, ho presentato un emendamento alla variazione di bilancio dell’Assemblea legislativa, approvato all’unanimità, che destina 33 mila euro alla redazione dei progetti di fattibilità per la rimozione delle barriere architettoniche nell’Aula del Consiglio regionale e per interventi di efficientamento energetico a Palazzo Cesaroni

(https://tinyurl.com/4ky3hrv6)”.

“È importante – spiega Pernazza – che il cuore della democrazia umbra sia pienamente accessibile: con questo atto compiamo il primo passo concreto per garantire a ogni cittadino, senza distinzione, la possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio. Ringrazio il presidente della Commissione, Francesco Filipponi, che ha condiviso lo spirito della mia proposta e l’ha integrata con un sub-emendamento, anch’esso approvato all’unanimità, per avviare lo studio di fattibilità sull’installazione di pulsantiere per ipovedenti negli ascensori del Palazzo. Il risultato di oggi – conclude – dimostra che, su temi fondamentali di accessibilità universale, risparmi e rispetto dell’ambiente, maggioranza e opposizione devono lavorare insieme”.