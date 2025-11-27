Outfit rinnovato per la bottega di fair-trade nel centro di Perugia: un nuovo spazio per la città e per il commercio equo e solidale

L’unica Bottega di commercio equo del centro storico di Perugia si rinnova e rilancia. Inaugurazione ufficiale dei nuovi locali sabato 29 novembre dalle ore 16.30

“Crediamo e investiamo nell’acropoli. La nostra, come le altre botteghe di artigiani e commercianti, rappresentano presidi per i residenti e i visitatori, oltre ad essere luci accese che garantiscono presenza costante e sicurezza”

La Cooperativa Monimbò è lieta di annunciare il completamento dei lavori di rinnovo dei locali del proprio negozio di commercio equo e solidale di Via Bonazzi, nel cuore del centro storico di Perugia.

Un intervento che rappresenta non solo un importante passo avanti per la cooperativa, ma anche un contributo concreto alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle vie del centro.

Il nuovo allestimento offrirà ai cittadini e ai visitatori uno spazio più accogliente, luminoso e funzionale, rafforzando l’impegno della cooperativa nel promuovere un modello di consumo consapevole, rispettoso dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

La Cooperativa Monimbò desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i soci, ai volontari e a tutte le persone che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno reso possibili questi importanti miglioramenti.

La presidente Adele Barbetti esprime così la propria gratitudine:“Questo rinnovo rappresenta un segno concreto della forza della nostra comunità. Senza l’impegno di soci, volontari e sostenitori, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. È grazie a ciascuno di noi se Monimbò può continuare ad essere un punto di riferimento per il commercio equo e solidale nel cuore di Perugia.”

Un ringraziamento speciale va inoltre al Comune di Perugia per il sostegno dimostrato e alla Sindaca, che sarà presente all’inaugurazione per portare i saluti istituzionali.

L’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali si terrà sabato 29 novembre dalle ore 16.30 presso l’Emporio Monimbò-Altromercato in via Luigi Bonazzi 41/a.

Al saluto della Sindaca seguiranno una degustazione guidata di cioccolato a cura di Altromercato, un aperitivo con buffet curato dal Ristorante inclusivo Numero Zero, live music con Baldo&Papero e un videomapping curato da Andrea Marchi.

L’invito è aperto a tutte e tutti.