Ospedali di Perugia e Terni in campo contro la violenza

Allo stadio di San Sisto, medici, infermieri e operatori sanitari si sfidano in una partita di calcio simbolica per la campagna “Umbria contro ogni genere di violenza”

Lo Stadio Comunale di San Sisto, a Perugia, ospiterà lunedì 17 novembre alle 19.30 un evento sportivo dal forte valore simbolico: la partita di calcio tra i sanitari degli ospedali di Perugia e Terni. L’evento, parte della campagna regionale “Umbria contro ogni genere di violenza” è sostenuto dall’ASD San Sisto. Uno sport, il calcio, che grazie a medici, infermieri e operatori sanitari, diventa linguaggio di rispetto e solidarietà.

Contrastare la violenza, una delle piaghe più diffuse e pericolose della nostra società richiede prevenzione, sensibilizzazione e impegno; per questo motivo iniziative come questa della partita sono un segnale tangibile di attenzione e impegno.

All’evento – come riporta una nota dell’azienda ospedaliera di Perugia – assisteranno la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la direttrice regionale della Sanità Daniela Donetti (in collegamento audio), l’assessore allo Sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, le direzioni aziendali e professionisti sanitari delle due aziende ospedaliere.

La partita è aperta alla cittadinanza ad ingresso gratuito. Una comunità sana è fatta di rispetto reciproco e tutela dei più fragili, principi che tutti possono sostenere prendendo parte ad appuntamenti come questo.

Martina Braganti