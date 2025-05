Ospedale Umbertide, sostituzione della Tac

Ne sarà installata una più performante proveniente dall’ospedale di Città di Castello

Al via la sostituzione della Tac presente all’ospedale di Umbertide. La dismissione dell’apparecchio comincerà nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 26 maggio) e successivamente sarà installata una Tac più performante, proveniente dall’ospedale di Città di Castello, che sarà operativa dal prossimo 3 luglio.

La direzione del Presidio dell’Alto Tevere, per i 40 giorni in cui saranno effettuati i lavori, ha rimodulato il servizio sia per le attività interne che per il Pronto soccorso. Nel periodo interessato dai lavori, per l’esecuzione delle prestazioni di diagnostica per immagini che si dovessero rendersi necessarie, sarà garantito il trasporto dei pazienti dall’ospedale di Umbertide all’ospedale di Città di Castello con gli attuali mezzi in uso presso il Presidio Alto Tevere e con l’utilizzo dell’ambulanza Centro Mobile di Rianimazione (Cmr), reperibile h24, utilizzando anche le pronte disponibilità del personale infermieristico attualmente presenti. In caso di emergenza sarà sempre prevista l’attivazione del 118.