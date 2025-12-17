Ospedale Perugia, introdotta la criobiopsia ecoguidata del mediastino

per la tipizzazione delle linfoadenopatie e delle masse mediastiniche

La struttura complessa di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia segna un importante traguardo nell’innovazione diagnostica. Da circa due mesi è stata introdotta, per la prima volta nella regione Umbria, la criobiopsia ecoguidata del mediastino, una tecnica d’avanguardia per la tipizzazione delle linfoadenopatie e delle masse mediastiniche.

La nuova metodica combina l’ecografia endoscopica con la biopsia mediante criosonda, rappresentando un significativo passo avanti rispetto alla classica agobiopsia transbronchiale ecoguidata, attualmente considerata il gold standard per la diagnostica e la stadiazione del tumore polmonare.

La procedura prevede,

– spiega il dottor Stefano Baglioni, direttore di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia –

dopo un’accurata valutazione ecografica del mediastino, la creazione di un tramite a livello del linfonodo o della massa da analizzare. Attraverso il canale operativo del broncoscopio ecografico viene inserita una criosonda di piccolo diametro (1,1 mm). Dopo un tempo di congelamento di 3-5 secondi, la sonda viene rimossa insieme al broncoscopio, recuperando un campione di dimensioni significativamente superiori rispetto a quello ottenuto con la tecnica tradizionale. I dati della letteratura scientifica dimostrano che questa procedura offre una resa diagnostica superiore rispetto alla agobiopsia transbronchiale tradizionale, – continua – in particolare per: patologie benigne quali sarcoidosi e granulomatosi, malattie ematologiche maligne, come i linfomi, preservazione ottimale dell’architettura morfologica del campione, fondamentale per la valutazione anatomo-patologica e diagnostica molecolare delle neoplasie polmonari metastatiche, sempre più determinante per personalizzare il trattamento del tumore polmonare

La criobiopsia, già ampiamente utilizzata nell’Azienda Ospedaliera di Perugia per la diagnosi delle patologie interstiziali polmonari e delle lesioni nodulari periferiche, amplia ulteriormente le possibilità diagnostiche della pneumologia interventistica nelle patologie benigne e maligne del mediastino e nella stadiazione del tumore polmonare, nell’ambito della medicina di precisione.