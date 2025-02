L’intervento è stato eseguito con successo dall’équipe di Chirurgia Pediatrica, specializzata in interventi ad alta complessità su pazienti neonatali e pediatrici

Un’importante e delicata operazione chirurgica è stata recentemente effettuata presso l’Ospedale di Perugia su una bambina di soli 5 mesi, affetta da ernia diaframmatica. L’intervento è stato eseguito con successo dall’équipe di Chirurgia Pediatrica, specializzata in interventi ad alta complessità su pazienti neonatali e pediatrici.

L’ernia diaframmatica è una condizione rara in cui una parte degli organi addominali si sposta nella cavità toracica attraverso una fessura nel diaframma, compromettendo la normale funzione respiratoria e mettendo a rischio la vita del neonato. L’équipe di chirurgi pediatri, guidata dal dr. Marco Prestipino, ha lavorato con alta precisione e professionalità per riposizionare gli organi e riparare il diaframma danneggiato nella seduta operatoria durato sei ore.

“L’intervento è stato complesso perché abbiamo ricostruito la metà del diaframma assente (agenesia dell’emidiaframma) con un lembo della parte destra e posizionando una protesi modellata ad hoc, ma grazie alla preparazione della nostra equipe e all’utilizzo delle più moderne tecniche chirurgiche, la bambina ha superato l’operazione in modo positivo” ha dichiarato il dr. Marco Prestipino responsabile dell’intervento. “L’ernia diaframmatica è una patologia rara e colpisce 1 su 4 mila nati vivi e si associa frequentemente ad altre malformazioni caratterizzando talvolta quadri complessi. E’ tra le cause più frequenti di morte nei neonati, infatti, il tasso di mortalità è oltre il 60%. Ogni operazione di questo tipo è un vero e proprio test per la nostra esperienza, ma la soddisfazione di vedere il recupero di una bambina così piccola è davvero grande.”

La piccola paziente, che aveva manifestato difficoltà respiratorie sin dalla nascita, è stata dimessa in ottime condizioni e ora è in fase di recupero al proprio domicilio. Il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia è da sempre impegnato nel trattamento di patologie complesse nei bambini, garantendo un alto standard di cure in un ambiente altamente specializzato.

L’Ospedale di Perugia continua a rappresentare un punto di riferimento regionale per le patologie pediatriche gravi, grazie alla competenza del suo personale sanitario, alla continua innovazione nelle tecniche chirurgiche e alla presenza della Terapia Intensiva Neonatologica, diretta dalla dr.ssa Stefania Troiani, punto di riferimento regionale.

L’intervento è stato eseguito dall’equipe di chirurgia pediatrica, diretta dal dr. Marco Prestipino, e composta dai chirurghi pediatrici Melissa Berardino e Mohamed Vincenti con l’assistenza anestesiologica della dottoressa Laura Marchesini e del personale tecnico e infermieristico di sala.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, hanno espresso profondo apprezzamento per il lavoro dell’equipe che ha utilizzato moderne tecniche di chirurgia pediatrica personalizzata e mirata, dimostrando alta professionalità e competenza ultraspecialistica.