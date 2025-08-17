Ospedale Pantalla nuovi apparecchi per i servizi di Ostetricia e Ginecologia

Prosegue il percorso di potenziamento dell’ospedale Media Valle del Tevere con l’arrivo di nuovi macchinari volti a rafforzare l’attività di diagnostica per immagini dedicata alla ginecologia: si tratta di un colposcopio e di un ecografo di ultima generazione.

spiega Vinicio Martinoli, direttore della unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Pantalla

valorizzerà il centro screening di secondo livello per le patologie del basso tratto genitale femminile, già attivo da più di un anno. Il nuovo colposcopio garantirà gli elevati standard di qualità e sicurezza definiti dalle linee guida nazionali, assicurando una maggiore sicurezza nella corretta consegna dei referti e nell’archiviazione degli stessi, e ci consentirà di aumentare l’offerta di prestazioni sia in ambito di screening che non. Con il nuovo ecografo, inoltre, sarà potenziata la diagnostica ecografica sia ostetrica che ginecologica. Nel corso dell’ultimo anno, il centro ha effettuato circa 1.000 colposcopie che hanno portato ad eseguire, durante lo stesso periodo, più di 120 interventi per patologie neoplastiche iniziali del collo dell’utero