Ospedale di Foligno: visita del direttore generale della Usl Umbria 2 Roberto Noto 

FOLIGNO – Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, dott. Roberto Noto, ha effettuato ieri mattina un sopralluogo presso alcuni reparti e servizi dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno per poi incontrare i professionisti del nosocomio nella sala Alesini e successivamente, presso la sede del vicino Consultorio, il personale del distretto sociosanitario: pediatri, infermieri, operatori sociosanitari, medici di medicina generale, assistenti sociali, professionisti del Csm, del SerD e delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali).

La visita si è conclusa nel pomeriggio nei laboratori del centro diurno per disabili di via Vignola, alla presenza di operatori ed educatori.

Il dott. Noto, insieme al direttore sanitario dott. Alfredo Notargiacomo e al direttore amministrativo dott. Piero Carsili, ha visitato i locali del Pronto Soccorso della struttura ospedaliera, dove è stato accolto dalla direttrice del “San Giovanni Battista” dott.ssa Orietta Rossi, dal direttore del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza dott. Giuseppe Calabrò e dal personale sanitario.

La direzione strategica aziendale pone grande attenzione alla sicurezza degli operatori sanitari attraverso numerose iniziative di prossima realizzazione, quali l’installazione di nuove videocamere di sorveglianza dell’area del Pronto Soccorso e l’avvio del servizio di vigilanza con operatore fisso nelle ore notturne.

Tra i programmi enunciati il potenziamento dello sportello psicologico in favore degli operatori vittime di episodi di violenza fisica o verbale, nonché la prosecuzione del percorso formativo rivolto al personale sanitario per riconoscere, prevenire ed evitare aggressioni o situazioni di violenza.

La direzione aziendale, d’intesa con il direttore del Pronto Soccorso, riorganizzerà a breve l’area destinata allo svolgimento del triage per una gestione più funzionale dell’utenza, che in alcuni periodi dell’anno fa registrare picchi fino a 200 accessi nelle 24 ore, con un totale annuo di circa 53 mila pazienti presi in carico.

Al termine della visita nei locali del Pronto Soccorso e del reparto di Medicina d’Urgenza, la delegazione, insieme al personale della Direzione Patrimonio e del Servizio Attività Tecniche, si è spostata all’esterno, nel cantiere dove sono in avanzata fase di realizzazione, senza alcuna interferenza con le attività ospedaliere, i lavori di miglioramento sismico riguardanti tutto il presidio ospedaliero.

Gli interventi vengono attuati attraverso una tecnica altamente innovativa che consente di ottenere un elevato livello di sicurezza tramite l’inserimento, nelle sezioni dei 711 pilastri, di isolatori e slitte in grado di dissipare l’energia sismica.

La delegazione ha quindi visitato i reparti di Cardiologia-Utic, Nefrologia e Dialisi, Angiologia, Urologia, Ortopedia e i percorsi di presa in carico chirurgica. Con i responsabili dei servizi è stata effettuata un’accurata valutazione delle attività svolte e delle possibilità di ulteriore sviluppo, tramite investimenti per l’ammodernamento delle apparecchiature e l’acquisizione del personale necessario.

In programma, come annunciato nelle scorse settimane, anche un aggiornamento del centro dialisi con la sostituzione degli impianti di trattamento dialitico e di osmosi, per garantire massimi standard qualitativi e livelli di sicurezza.

Il direttore generale, in un clima di collaborazione e dialogo costruttivo, ha incontrato nella sala Alesini i responsabili delle strutture e il personale, che ha mostrato interesse e partecipazione attiva.

Al centro dell’intervento del dott. Noto: la sicurezza degli operatori, la necessità di adeguare la dotazione del personale sanitario e dirigenziale, nuove assunzioni, la sostituzione di alcune attrezzature obsolete e la riorganizzazione della rete ospedaliera in corso di definizione dalla Regione Umbria, per valorizzare ulteriormente l’ospedale folignate.

La direzione aziendale ha comunicato che alla visita di Foligno seguiranno altri incontri nei presidi ospedalieri e nei distretti della Usl Umbria 2.

Nella sala riunioni del Consultorio di Foligno, il direttore generale ha incontrato il direttore del distretto dott. Piero Stella e i professionisti dei servizi territoriali e delle AFT, in un primo confronto utile ad analizzare criticità, strategie comuni e possibili soluzioni. Particolare attenzione è stata rivolta all’Adi (Assistenza Domiciliare Integrata), strategica per fornire cure a domicilio a persone fragili, evitando il ricorso improprio all’ospedale.

La visita della direzione aziendale nei servizi ospedalieri e territoriali di Foligno si è conclusa con l’accesso ai centri diurni socio-riabilitativi in via Vignola, “Il Laboratorio” e “L’Orizzonte”, dove il direttore generale ha apprezzato le attività di cura e presa in carico degli ospiti con disabilità, realizzate dagli educatori della cooperativa sociale “La Locomotiva”, che animano laboratori creativi, ludici e riabilitativi.