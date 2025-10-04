Orvieto: furto in abitazione sventato e refurtiva recuperata dai Carabinieri

Attimi concitati ieri mattina quando, tramite Nue 112, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Orvieto è giunta la segnalazione di due persone sospette introdottesi in un’abitazione in località Sferracavallo. Inviata prontamente sul posto una pattuglia dell’Arma, alla vista dei militari due persone si sono date alla fuga nei campi contigui alla casa, riuscendo a far perdere le proprie tracce: l’attività di ricerca, andata avanti per alcune ore, con il coinvolgimento di altri equipaggi dell’Arma, ha tuttavia consentito di rinvenire una borsa, verosimilmente abbandonata dai fuggitivi, contenente diversi monili appena sottratti dall’abitazione. La refurtiva, tra cui anche oggetti di valore, è stata integralmente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per risalire all’identità dei presunti autori del furto. L’episodio mette ancora una volta in evidenza quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni: la tempestiva segnalazione al numero d’emergenza e l’immediato intervento dell’Arma hanno infatti consentito di vanificare l’azione delittuosa.