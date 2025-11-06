Oro di Spello: Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, Spello celebra l’olio nuovo dal 14 al 16 novembre

Anteprima della 64ª edizione l’8 e 9 novembre

Domenica 16 novembre per le vie del centro storico esposizione dei carri della frasca, musica tradizionale umbra, esibizioni e degustazioni

Spello, 6 novembre 2025 – Prende il via venerdì 14 novembre la 64ª edizione de “L’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta”, la storica manifestazione che celebra l’olio nuovo, espressione della storia, della cultura e della tradizione del territorio spellano. L’evento è promosso dal Comune di Spello in collaborazione con la Pro Loco Spello. Fino a domenica 16 novembre, un ricco programma accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta delle eccellenze locali: degustazioni, taverne, convegni, musica tradizionale umbra, passeggiate tra gli uliveti e i tradizionali carri storici. “La manifestazione rappresenta oggi, nel panorama umbro, una delle iniziative più durature, profondamente radicata nel paesaggio, nella cultura e nella memoria collettiva”, dichiarano il Sindaco Moreno Landrini, l’Assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Rosanna Zaroli e Maurizio Falcinelli, Presidente della Pro Spello. “Un evento che affonda le sue radici in quella civiltà contadina che continua a parlarci attraverso la cultura che ha saputo produrre. Al centro di tutto l’olio extravergine d’oliva, prodotto simbolo del territorio, emblema di qualità, cura e sostenibilità. La Sagra della Bruschetta non è solo una celebrazione gastronomica, ma un’occasione per restituire dignità e centralità a un mondo agricolo che ha saputo resistere affrontando le sfide del presente: dal cambiamento climatico all’abbandono delle aree rurali, dalla tutela del paesaggio alla promozione di un’economia sostenibile”

La manifestazione prenderà il via l’anteprima dell’8 e 9 novembre. Sabato 8 novembre sarà dedicato alla “Bruschetta in bicicletta” con escursioni in e-bike e tandem a cura dell’associazione Spello MTB Cycling, con visita al frantoio UCCD e degustazione di olio nuovo. In serata, alle ore 20.00, due cene di anteprima: “Festa dell’Olio Nuovo” presso la Sala Polivalente Ca’ Rapillo a cura del Comitato per Acquatino e “Sapori d’autunno” presso il Centro Polivalente di Capitan Loreto a cura del Gruppo ricreativo Santa Luciola. Domenica 9 novembre si terrà per l’intera giornata l’antica “Fiera delle Fantelle” nel borgo di Spello, con mostra mercato di pelletteria, abbigliamento, prodotti artigianali e specialità culinarie.

Venerdì 14 novembre si inaugura alle 16.30 con la “Bruschetta in Piazza” nell’atrio della Sala delle Volte a cura del Centro Sociale Costantino Imperatore. Alle 18.00 apertura delle mostre fotografiche dedicate alla civiltà contadina: la Festa della “Benfinita” a cura del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum e la documentazione della raccolta e molitura delle olive a cura delle classi III della Scuola Primaria G. Ferraris. Dalla sera, alle ore 20.00, apre la Taverna Terziere Porta Chiusa in Via Consolare 90 (info e prenotazioni tel. 349.4930009) mentre alle 21.00, al Teatro Subasio, andrà in scena “Giulietta e Romeo” (info e biglietti: www.fontemaggiore.it). Sabato 15 novembre la mattinata si apre con un’escursione guidata ad anello di circa due ore e mezza tra gli ulivi e il bosco lungo il Cammino di Francesco, a cura della guida ambientale Marco Parroni (gratuita, prenotazione consigliata: 347.5389088 – 0742.301009). Durante la giornata sono previste visite guidate ai Musei del Parco del Subasio e alla Villa dei Mosaici (prenotazione obbligatoria: 350.5682077). Dalle ore 15.00 in Piazza della Repubblica sarà allestito un mercatino dei prodotti tipici locali con pane, olio e tartufo. Alle 15.30, nella Taverna Costantino Imperatore, degustazione di Olio EVO “Pane e Olio” con Marco Gammaidoni, degustatore professionista (posti limitati, info@prospello.it – 0742.301009). Alle 16.30 concerto di Baldo e Papero nell’Atrio della Sala Polivalente. Sabato e domenica, a pranzo e cena, sarà aperta la Taverna Costantino Imperatore in Piazza della Repubblica (prenotazioni: 338.3365422). Domenica 16 novembre la giornata conclusiva celebra la tradizione con “Trekking e Fiabe tra gli Olivi”, percorso per bambini dai 5 agli 11 anni con ritrovo al Frantoio UCDD alle 9.00 (info: 338.9235119). Alle 9.30 escursione tra gli ulivi e l’Acquedotto romano con Marco Parroni (info: 347.5389088 – 0742.301009). Dalle ore 10.00 saranno allestiti i “Carri storici della Festa della Benfinita” lungo Via Consolare, Corso Cavour, Piazza della Repubblica, Largo Mazzini Kennedy: carri agricoli che ricostruiscono l’albero di olivo arricchito di salumi, formaggi e frutta, con spaccati di vita contadina a cura delle associazioni del territorio. Dalle ore 14.00 da Piazza Vallegloria partirà la sfilata dei carri della frasca accompagnati dal suono dell’organetto attraverserà il centro storico fino a Piazza Kennedy in rappresentanza di tutti i gruppi partecipanti ed organizzatori della manifestazione. Alle 15.30 in Piazza della Repubblica da non perdere l’appuntamento in Piazza della Repubblica con la quinta “Rassegna della musica tradizionale umbra” con canti e balli della tradizione per festeggiare la “Benfinita” Concerto conclusivo della “Banda Bisunta” e la partecipazione dei gruppi musicali della tradizione. Alle 17.15 e 18.15 presso la Sala dell’Editto, premiazione dell’estemporanea di pittura dedicata a Spello e al suo paesaggio olivato dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris.