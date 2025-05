Ordine professioni sanitarie, inaugurata la nuova sede di Perugia

È situata nella Strada Tiberina Nord 26/P a Perugia, nella zona di Ponte Felcino. Molti I rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e dell’ordine – che raccoglie 18 albi professionali per un totale di oltre 3.200 iscritti – presenti al taglio del nastro, avvenuto questa mattina (venerdì 16 maggio).

“Questa nuova sede, anzi questa casa professionale, non è solo uno spazio fisico – ha dichiarato Federico Pompei, presidente dell’ordine TSRM e PSTRP di Perugia e Terni – ma è un simbolo concreto del percorso che stiamo tracciando come Ordine: coesione, rappresentanza, visione comune e servizio ai cittadini e ai professionisti. Rappresenta il cammino di 18 professioni sanitarie nei confronti dei bisogni dei nostri pazienti. Diciotto visioni diverse che compongono il nostro sistema sanitario e che danno quotidianamente ai cittadini il loro apporto culturale e scientifico nel percorso di cura. Questa sede rappresenta un punto di incontro con la comunità, con le associazioni, con gli altri ordini per formazione, cultura ed incontro”.

Tra gli intervenuti all’inaugurazione c’era Iacopo Negri, membro del Comitato centrale della Federazione Nazionale degli degli Ordini tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e presidente dell’ordine TSRM e PSTRP delle Marche, che ha portato i saluti della Federazione, guidata dal presidente Diego Catania, e nel corso del suo intervento ha parlato della crescita del lavoro portato avanti dagli Ordini, soprattutto di quelli del centro Italia.

Anche Bianca Maria Tagliaferri, vice presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, ha portato i saluti della presidente della Regione Stefania Proietti e ha sottolineato l’importanza della nuova sede “che vede la persona al centro delle professioni di cura. È un luogo fisico molto significativo perché diventa un punto di aggregazione e socializzazione per la comunità”.

Riccardo Vescovi, consigliere della Provincia di Perugia, ha rimarcato che si tratta di “un Ordine importante, che è anche un unicum viste le 18 professioni che riunisce. Per me oggi è anche un orgoglio ‘generazionale’ considerata la giovane età del presidente e il prestigio dell’incarico che riveste. Quando si inaugura una sede – ha aggiunto – è sempre un momento molto significativo perché in un mondo così ‘smaterializzato’ avere dei luoghi dove potersi incontrare, riconoscersi, entrare in contatto diretto è qualcosa di molto importante. La Provincia di Perugia è con voi”.

Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, ha affermato che l’inaugurazione “rappresenta un bel momento di crescita per questo ordine. Per me è molto importante – ha detto – accompagnare tutti questi percorsi. I bisogni quotidiani dei cittadini sono sempre più emergenti, profondi e variegati. Di fronte a sfide così importanti la risposta non può che essere quella di costruirsi sempre di più come sistema, di unire e cercare di unire le prospettive in un’ottica che sia necessariamente multidirezionale e multidisciplinare perché costruire una comunità che sa curare è un passo in avanti per la vostra comunità ma anche per quella di Perugia”.

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche il professore Vincenzo Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, che ha sottolineato che è “nostro dovere, istituzionale, morale e civile, fare in modo che le nuove generazioni crescano nella cultura, nella competenza, nel saper fare e anche nel sapere essere. Le competenze sono una gran bella cosa ma devono essere applicate adeguatamente”.

A margine dell’iniziativa Pompei ha presentato “Il libro bianco delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”, realizzato dallo stesso ordine con l’obiettivo di far conoscere al meglio le 18 professioni che vi afferiscono.

L’apertura della nuova sede ha rappresentato un momento significativo di crescita e consolidamento per l’intera comunità professionale con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, promuovere la qualità delle prestazioni e rafforzare la collaborazione tra professionisti e istituzioni. È stata un’occasione per condividere una visione di sistema sempre più integrato e orientato al futuro, in cui il ruolo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si conferma centrale per l’efficienza e l’equità del Servizio Sanitario Regionale.