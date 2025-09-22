On. Squarta: “immagine Meloni bruciata atto che denota odio e strumentalizzazione”

“È giusto esprimere dissenso e confrontarsi, ma non è accettabile piegare il dramma di un popolo a fini di propaganda politica interna”

“Il dolore del popolo palestinese merita rispetto e serietà, non può essere ridotto a bandiera di battaglie ideologiche interne” – dichiara l’onorevole Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

“Da tempo denuncio la sproporzione della reazione israeliana e l’ingiustizia che subisce il popolo palestinese, ma questo non autorizza nessuno a trasformare una manifestazione di solidarietà in un attacco al Governo italiano. Bruciare la foto del Presidente del Consiglio è un gesto che nulla ha a che fare con la difesa dei palestinesi, ed è un atto che denota soltanto odio e strumentalizzazione” – sottolinea Squarta.

“La sinistra e i sindacati, privi ormai di consenso reale nel Paese, cercano di utilizzare persino tragedie di portata internazionale per tornare in piazza e colpire Giorgia Meloni e l’esecutivo. È un atteggiamento che svilisce una causa drammatica e che rivela l’incapacità di proporre soluzioni concrete o un discorso politico credibile” – aggiunge l’europarlamentare.

“Il Governo italiano ha la responsabilità di mantenere una linea diplomatica equilibrata e di difendere gli interessi della nazione. È giusto esprimere dissenso e confrontarsi, ma non è accettabile piegare il dramma di un popolo a fini di propaganda politica interna. Gli italiani lo hanno capito e per questo hanno scelto di non seguire più chi vive solo di polemiche e strumentalizzazioni” – conclude Squarta.