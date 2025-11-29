Omicidio-suicidio in abitazione tra conviventi: indagini in corso da parte dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, poco prima delle 12.00, i Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, a seguito di segnalazione di un cittadino, sono intervenuti nella frazione Po’ Bandino, all’interno di un’abitazione, ove hanno rinvenuto i corpi esanimi di una coppia di conviventi, un 58enne, Sottufficiale in quiescenza dell’Aeronautica Militare, e una donna, 59enne, impiegata presso un’impresa di pulizie.

Da una prima ricostruzione l’uomo avrebbe attinto mortalmente la vittima al petto, con un colpo di arma da fuoco esploso con una pistola, su cui sono in corso accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza, per poi togliersi la vita, esplodendosi con la stessa arma un colpo in bocca.

Nell’edificio e sull’area circostante, interessati dall’evento delittuoso, è stato condotto un accurato sopralluogo da parte del personale operante e dei militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Perugia, che hanno eseguito i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

All’esito degli accertamenti condotti dal medico legale, le salme saranno trasferite presso l’Istituto di Medicina Legale di Perugia per i conseguenti approfondimenti del caso.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia e sono finalizzate a definire, oltre che la dinamica, il movente del grave fatto di sangue.