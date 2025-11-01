Omicidio Perugia, sindaca Ferdinandi: “Passo fondamentale verso la verità e la giustizia”

“La città di Perugia continuerà a sostenere con determinazione ogni azione volta a promuovere la sicurezza, la legalità e il rispetto della vita”

“A nome dell’Amministrazione comunale, la sindaca esprime profonda gratitudine alla Procura della Repubblica di Perugia e alla Questura di Perugia per il lavoro accurato e risolutivo che ha portato alla conclusione delle indagini sull’omicidio del giovane Hekuran Cumani.



“Desidero ringraziare sinceramente la Procura e la Questura di Perugia per la professionalità, la costanza e la determinazione dimostrate in una vicenda tanto dolorosa per la nostra comunità. Il lavoro di indagine e controllo, svolto nelle ultime settimane e culminato con l’arresto del presunto assassino in tempi brevi, rappresenta un segnale forte di impegno nella tutela della sicurezza e della giustizia.”



Rivolgendosi alla famiglia del giovane Hekuran Cumani, la sindaca prosegue:



“Alla famiglia del ragazzo, profondamente provata da questo lutto, voglio esprimere la nostra vicinanza. La conclusione dell’indagine non può cancellare il dolore, ma è un passo fondamentale verso la verità e la giustizia che tutti desideriamo.”



“La città di Perugia continuerà a sostenere con determinazione ogni azione volta a promuovere la sicurezza, la legalità e il rispetto della vita – conclude la sindaca – valori che costituiscono le fondamenta della nostra convivenza civile.”