Oltre 200 partecipanti alla quindicesima edizione della Petrignano Cross

Successo per l’evento organizzato dall’UC Petrignano nel suggestivo scenario del parco dell’Hotel La Torretta. Il Vice Presidente Gorietti: “Soddisfatti per l’alto numero di atleti e per la splendida giornata”. Ben 22 le categorie in gara

Ancora un successo per la Petrignano Cross. La manifestazione ciclistica, giunta alla quindicesima edizione, si conferma un riferimento importante nella disciplina a livello interregionale e nazionale. Organizzato in maniera impeccabile dall’Unione Ciclistica Petrignano, l’evento si è svolto domenica 12 ottobre nello splendido scenario del parco dell’Hotel La Torretta. Oltre duecento gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza, suddivisi in ben 22 categorie. Nel corso della gara, oltre ai vincitori delle classifiche, sono stati assegnati anche i titoli regionali e provinciali. La Petrignano Cross è stata anche la prima tappa della Adriatico Challenge Cross Tour, un importante circuito di gare che comprende quattro regioni: Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna.

“Dopo tante gare svolte al centro del paese – dichiara Marco Gorietti, vice Presidente dell’UC Petrignano ed organizzatore della manifestazione – abbiamo trovato in questo parco la location ideale dove svolgere una gara di ciclocross. In questa edizione siamo stati aiutati anche dal tempo. Davvero una bella manifestazione, con tanta partecipazione e atleti di assoluto livello. Siamo orgogliosi di aver ricevuto dalla federazione la richiesta di fare di Petrignano la prima tappa della Adriatico Challenge Cross Tour, nel contesto di altre tre regioni molto importanti come Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Per il futuro speriamo di poter utilizzare questo parco e di avere sempre più adesioni. Noi, come UC Petrignano, stiamo già lavorando per il 2026”.

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione anche il Presidente dell’UC Petrignano Orlando Ranucci.

“Solo due settimane fa abbiamo dato vita ad un evento di grande rilievo sportivo e sociale, come la gara di handbike a Santa Maria degli Angeli. In così poco tempo siamo riusciti a mettere insieme un’altra manifestazione molto partecipata e ben riuscita. I miei complimenti vanno a Marco Gorietti, il nostro vice Presidente, che è riuscito ad organizzare tutto in maniera impeccabile, facendo di questa gara una delle più importanti nel ciclocross a livello nazionale. Non voglio dimenticare anche gli altri collaboratori e tutti quei volontari che aiutano costantemente la nostra società”.

CLASSIFICHE

GIOVANISSIMI 6 FEMMINILE

Beatrice Di Pardo – Velo Club Cattolica

GIOVANISSIMI 6 MASCHILE

Massimo Peretti – Avis Bike Amelia

Davide Luciani – Tirreno Bike Cicli

Ludovico Tudisco – Foligno Cycling

ALLIEVI 1

Tommaso Rossi – US Forti e Liberi

Jacopo Conti – Campione Regionale e Provinciale

ALLIEVI 2

Vittorio Longari – UC Città di Castello (Campione Regionale e Provinciale)

DONNIE ALLIEVI 1

Sasha Pellegrino – BiciFestival

DONNE ALLIEVI 2

Camilla Magnapane – Asd Tormatic Pedale

Viola Muccioli – BiciFestival (Campione Regionale)

Chiara Moriconi – Asd Gruppo Ciclistico (Campione Provinciale)

DONNE ESORDIENTI

Ginevra Spitoni – Asd Tormac Pedale

Matilde Donati – Abruzzo Cycling (Campione Regionale)

Carlotta Cecchini – Bicifestival (Campione Provinciale)

ESORDIENTI

Flavio Mottoscio – Asd Cicli Tonti

Luca Drudi – Velo Club Cattolica

Filippo Battistelli – Velo Club Racing (Campione Regionale e Provinciale)

OPEN FEMMINILE

Giulia Cozzari – Team Cingolani (Campione Regionale e Provinciale)

ELITE MASTER

Michal Mencacci – Race Mountain

Tommaso Fontana – Avis Bike Amelia (Campione Regionale)

MASTER 1

Leonardo Caracciolo – HG Cycling

Michelangelo Pascolini – Asd Gubbio Ciclismo (Campione Regionale e Provinciale)

MASTER 2

Lorenzo Ciconia – HG Cicling

Leonardo Chieruzzi – Avis Bike Amelia (Campione Regionale)

Nicola Mastrini – Just Bmx (Campione Provinciale)

MASTER 3

Claudio Moronci – Team Cingolani

Simone Cesarini – Asd Gubbio Ciclismo (Campione Regionale e Provinciale)

MASTER 4

Maurizio Galli – Asd Rocca di Papa Bike

Giuseppe Paolino – UC Petrignano (Campione Regionale e Provinciale)

MASTER 5

Andrea Fonti – Asd New Mario Pupilli

Alberto Laloni – UC Petrignano (Campione Regionale e Provinciale)

MASTER 6

Luca Agostinelli – UC Petrignano (Campione Regionale e Provinciale)

MASTER 7

Carlo Tudico – Profile

Ernelio Massarucci – Trionio Racing (Campione Regionale)

MASTER 8

Claudio Faraoni – Race Mountain

Sandro Cheruzzi – Avis Bike Amelia (Campione Regionale)

MASTER 9

Franco Di Vita – Bike Therapi

MASTER WOMAN

Ania Bocchini – Team Gingolani

OPEN MASCHILE

Diego Montanari – Velo Club Cattolica

JUNIORES

Filippo Cocci – Villa Sant’Antonio Cicli

Gianfilippo Spogli – Asd Fortebraccio (Campione Regionale e Provinciale)