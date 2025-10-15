Oltre 200 partecipanti alla quindicesima edizione della Petrignano Cross

Successo per l’evento organizzato dall’UC Petrignano nel suggestivo scenario del parco dell’Hotel La Torretta. Il Vice Presidente Gorietti: “Soddisfatti per l’alto numero di atleti e per la splendida giornata”. Ben 22 le categorie in gara
Ancora un successo per la Petrignano Cross. La manifestazione ciclistica, giunta alla quindicesima edizione, si conferma un riferimento importante nella disciplina a livello interregionale e nazionale. Organizzato in maniera impeccabile dall’Unione Ciclistica Petrignano, l’evento si è svolto domenica 12 ottobre nello splendido scenario del parco dell’Hotel La Torretta. Oltre duecento gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza, suddivisi in ben 22 categorie. Nel corso della gara, oltre ai vincitori delle classifiche, sono stati assegnati anche i titoli regionali e provinciali. La Petrignano Cross è stata anche la prima tappa della Adriatico Challenge Cross Tour, un importante circuito di gare che comprende quattro regioni: Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna.
“Dopo tante gare svolte al centro del paese – dichiara Marco Gorietti, vice Presidente dell’UC Petrignano ed organizzatore della manifestazione – abbiamo trovato in questo parco la location ideale dove svolgere una gara di ciclocross. In questa edizione siamo stati aiutati anche dal tempo. Davvero una bella manifestazione, con tanta partecipazione e atleti di assoluto livello. Siamo orgogliosi di aver ricevuto dalla federazione la richiesta di fare di Petrignano la prima tappa della Adriatico Challenge Cross Tour, nel contesto di altre tre regioni molto importanti come Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Per il futuro speriamo di poter utilizzare questo parco e di avere sempre più adesioni. Noi, come UC Petrignano, stiamo già lavorando per il 2026”.
Soddisfatto per la riuscita della manifestazione anche il Presidente dell’UC Petrignano Orlando Ranucci.
“Solo due settimane fa abbiamo dato vita ad un evento di grande rilievo sportivo e sociale, come la gara di handbike a Santa Maria degli Angeli. In così poco tempo siamo riusciti a mettere insieme un’altra manifestazione molto partecipata e ben riuscita. I miei complimenti vanno a Marco Gorietti, il nostro vice Presidente, che è riuscito ad organizzare tutto in maniera impeccabile, facendo di questa gara una delle più importanti nel ciclocross a livello nazionale. Non voglio dimenticare anche gli altri collaboratori e tutti quei volontari che aiutano costantemente la nostra società”.
CLASSIFICHE
GIOVANISSIMI 6 FEMMINILE
Beatrice Di Pardo – Velo Club Cattolica
GIOVANISSIMI 6 MASCHILE
Massimo Peretti – Avis Bike Amelia
Davide Luciani – Tirreno Bike Cicli
Ludovico Tudisco – Foligno Cycling
ALLIEVI 1
Tommaso Rossi – US Forti e Liberi
Jacopo Conti – Campione Regionale e Provinciale
ALLIEVI 2
Vittorio Longari – UC Città di Castello (Campione Regionale e Provinciale)
DONNIE ALLIEVI 1
Sasha Pellegrino – BiciFestival
DONNE ALLIEVI 2
Camilla Magnapane – Asd Tormatic Pedale
Viola Muccioli – BiciFestival (Campione Regionale)
Chiara Moriconi – Asd Gruppo Ciclistico (Campione Provinciale)
DONNE ESORDIENTI
Ginevra Spitoni – Asd Tormac Pedale
Matilde Donati – Abruzzo Cycling (Campione Regionale)
Carlotta Cecchini – Bicifestival (Campione Provinciale)
ESORDIENTI
Flavio Mottoscio – Asd Cicli Tonti
Luca Drudi – Velo Club Cattolica
Filippo Battistelli – Velo Club Racing (Campione Regionale e Provinciale)
OPEN FEMMINILE
Giulia Cozzari – Team Cingolani (Campione Regionale e Provinciale)
ELITE MASTER
Michal Mencacci – Race Mountain
Tommaso Fontana – Avis Bike Amelia (Campione Regionale)
MASTER 1
Leonardo Caracciolo – HG Cycling
Michelangelo Pascolini – Asd Gubbio Ciclismo (Campione Regionale e Provinciale)
MASTER 2
Lorenzo Ciconia – HG Cicling
Leonardo Chieruzzi – Avis Bike Amelia (Campione Regionale)
Nicola Mastrini – Just Bmx (Campione Provinciale)
MASTER 3
Claudio Moronci – Team Cingolani
Simone Cesarini – Asd Gubbio Ciclismo (Campione Regionale e Provinciale)
MASTER 4
Maurizio Galli – Asd Rocca di Papa Bike
Giuseppe Paolino – UC Petrignano (Campione Regionale e Provinciale)
MASTER 5
Andrea Fonti – Asd New Mario Pupilli
Alberto Laloni – UC Petrignano (Campione Regionale e Provinciale)
MASTER 6
Luca Agostinelli – UC Petrignano (Campione Regionale e Provinciale)
MASTER 7
Carlo Tudico – Profile
Ernelio Massarucci – Trionio Racing (Campione Regionale)
MASTER 8
Claudio Faraoni – Race Mountain
Sandro Cheruzzi – Avis Bike Amelia (Campione Regionale)
MASTER 9
Franco Di Vita – Bike Therapi
MASTER WOMAN
Ania Bocchini – Team Gingolani
OPEN MASCHILE
Diego Montanari – Velo Club Cattolica
JUNIORES
Filippo Cocci – Villa Sant’Antonio Cicli
Gianfilippo Spogli – Asd Fortebraccio (Campione Regionale e Provinciale)