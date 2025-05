Nuovo stanziamento di 1 milione della Regione Umbria per il Fondo non autosufficienza regionale 

(aun) – Perugia 29 maggio 2025 – La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro a favore delle aziende sanitarie territoriali, con vincolo di destinazione ai distretti sanitari, destinato a garantire la continuità dei servizi erogati per la non autosufficienza.

Si tratta di risorse di bilancio regionale per il Fondo non autosufficienza che la Giunta ha deciso di aggiungere al precedente stanziamento di 1 milione, deliberato il 16 aprile, in attesa del decreto di erogazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna) per il triennio 2025-2027.

Le risorse sono state stanziate dalla Regione (in attesa di quelle del Fondo nazionale) per non interrompere l’erogazione di servizi essenziali ai più fragili ed evitare conseguenze gravi e complesse, sia a livello individuale sia a livello comunitario, come il peggioramento della qualità della vita delle persone con fragilità, l’aumento del carico su familiari e cargiver.

“Abbiamo deciso di intervenire nuovamente con uno stanziamento di risorse regionale sul Fondo non autosufficienza – ha spiegato la presidente della Regione Stefania Proietti – perché sappiamo quali gravi conseguenze possa avere l’interruzione di percorsi di assistenza rivolti a persone in condizioni di fragilità. La ripartizione alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza è ad oggi in fase di definizione, in quanto strettamente correlata al nuovo Piano triennale per la non autosufficienza e come Regione Umbria riteniamo necessario garantire una risposta immediata e responsabile ai bisogni del territorio. Con questa scelta – ha aggiunto la Presidente – la Regione afferma concretamente la propria attenzione verso i cittadini più fragili, tutelando la continuità di interventi fondamentali per la loro quotidianità”.

Lo stanziamento sarà ripartito tra le due aziende Usl del territorio tenendo conto delle specificità e dei bisogni di ciascun distretto. L’azienda Usl Umbria 1 riceverà un totale di 534.203 euro, l’azienda Usl Umbria 2 riceverà invece la somma complessiva di 465.797 euro, le cifre saranno suddivise in tutti i distretti territoriali.