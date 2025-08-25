La riunione è stata definita da entrambi proficua
Questa mattina si è tenuto un incontro in videoconferenza sul nuovo ospedale di Terni tra la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il sindaco Stefano Bandecchi.
La riunione è stata definita da entrambi proficua e ha rafforzato la possibilità di un percorso comune che vedrà un prossimo incontro entro il mese di settembre per approfondire i dettagli tecnici su cui gli uffici della Regione stanno già lavorando da tempo.
Sia la presidente della Regione che il sindaco hanno concordato con convinzione che Terni necessita di un nuovo ospedale e che si dovrà realizzare interamente con risorse pubbliche.
Dovrà essere una struttura sanitaria di alto livello – ha spiegato la presidente Proietti – per rispondere alle esigenze della comunità ternana anche con l’ambizione di attrarre mobilità attiva dai territori limitrofi. Del resto la costruzione del nuovo ospedale è stata inserita con chiarezza nel programma elettorale presentato agli elettori e nostra intenzione è mantenere l’impegno. Inoltre tale opera sarà uno degli elementi caratterizzanti del nostro Piano socio sanitario regionale. Parallelamente stanno procedendo i lavori della terza commissione consiliare regionale e spero che si addivenga a una mozione unitaria a testimonianza di una coesione politica che sulla salute dei cittadini non può e non deve conoscere divisioni o appartenenze