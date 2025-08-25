La riunione è stata definita da entrambi proficua

Questa mattina si è tenuto un incontro in videoconferenza sul nuovo ospedale di Terni tra la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il sindaco Stefano Bandecchi.

La riunione è stata definita da entrambi proficua e ha rafforzato la possibilità di un percorso comune che vedrà un prossimo incontro entro il mese di settembre per approfondire i dettagli tecnici su cui gli uffici della Regione stanno già lavorando da tempo.

Sia la presidente della Regione che il sindaco hanno concordato con convinzione che Terni necessita di un nuovo ospedale e che si dovrà realizzare interamente con risorse pubbliche.