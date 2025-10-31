Nuovo inizio per la UIL RUA Umbria: Barbara Brindisi nuova responsabile

Perugia, 31 ottobre 2025 – Con l’assemblea degli scritti di ieri, alla presenza del subcommissario nazionale Alessandro Fortuna e della struttura nazionale UIL RUA, si chiude la fase di commissariamento della struttura regionale.

Nella relazione il commissario straordinario, Fabio Benedetti ha evidenziato il grande lavoro svolto dai sette delegati eletti alle ultime RSU di tutti e tre i comparti, sottolineando l’impegno e l’entusiasmo che le stesse hanno dimostrato nonostante la fase di commissariamento.

Individuata dall’assemblea degli iscritti come responsabile della categoria è stata Barbara Brindisi, affiancata da una squadra competente e attiva. “Le nostre più sentite congratulazioni a Barbara Brindisi ed alla sua squadra, incaricati di condurre la categoria al prossimo congresso”, spiega Benedetti.

Proprio Brindisi, in occasione del passaggio di consegne al nuovo Rettore, Massimiliano Marianelli, la responsabile Uil Rua Umbria fa le congratulazioni al Magnifico, con l’auspicio che si possa instaurare un proficuo rapporto di collaborazione per il futuro e il bene dell’Università.