Nuovi asili nido comunali ad Assisi, riaperti fino al 31 marzo i termini per le iscrizioni

Posti ancora disponibili a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto

Domande per Pec o all’ufficio protocollo del Comune

Sono stati riaperti fino al 31 marzo 2026 i termini per le iscrizioni ai tre nuovi asili nido comunali d’infanzia di Assisi. Dopo l’avvio delle attività didattiche il 3 novembre scorso, sono infatti risultati posti ancora disponibili a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto e sono pervenute ulteriori richieste di ammissione per l’anno educativo 2025-2026. Il Comune ha così deciso di dare alle famiglie la massima opportunità di accesso, assicurando il pieno utilizzo della capacità ricettiva e dei servizi offerti. Destinatari sono, in via prioritaria, bimbi fra 3 mesi e 3 anni anagraficamente residenti nel Comune di Assisi. Qualora si verifichi un esubero di posti disponibili, verranno ammessi anche piccoli non residenti nel territorio comunale, ma con un genitore residente in uno dei Comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) o in un Comune contermine che presti attività lavorativa nel territorio del Comune di Assisi, oppure che abbiano un nonno residente ad Assisi.

La domanda d’iscrizione va presentata in carta semplice, compilando e firmando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Nidi comunali d’infanzia”: https://www.comune.assisi.pg.it/novita/avvisi/novita_233.html

Vanno allegate l’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia di un documento d’identità di chi ha sottoscritto la richiesta.

L’istanza va inviata a mezzo PEC, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 23.59 del 31 marzo 2026, indicando nell’oggetto “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”. Può anche essere consegnata a mano, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Assisi, negli orari di apertura al pubblico, in tal caso entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2026.