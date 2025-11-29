Nuove telecamere di videosorveglianza per contrastare fenomeni di criminalità

Al fine di contribuire materialmente al contrasto dei fenomeni di criminalità e in particolare al contrasto ai furti in abitazione, l’Amministrazione comunale mette in campo nuove telecamere di videosorveglianza all’ingresso della città e precisamente a Borgobaraglia e presso lo snodo viario di Niccone proprio all’intersezione che conduce in direzione di Niccone – Spedalicchio e in direzione di Montecastelli – Calzolaro.

Il Sindaco Luca Carizia ha espresso grande soddisfazione per l’installazione di tali telecamere basate su un nuovo protocollo informatico in grado di interfacciarsi direttamente con la banca dati ministeriale e consentire da parte delle Forze dell’Ordine, espressamente accreditate, di accedere ai dati dei veicoli transitati sul territorio di Umbertide.

Inoltre, sottolinea il Sindaco, tali telecamere permetteranno alle Forze dell’Ordine di ricevere allerta sul transito di veicoli attenzionati in quanto segnalati sull’intero territorio nazionale come veicoli sospetti.

L’assessore alla Polizia Locale Francesco Cenciarini evidenzia come il monitoraggio informatizzato e rapidissimo che consente tale tecnologia, oltre a rappresentare un importantissimo ausilio per gli uomini e le donne in divisa nello svolgimento del proprio lavoro, si caratterizza per la sicurezza nella criptazione dei dati e nell’inaccessibilità dei flussi informatici da parte di personale non autorizzato.

Proprio la volontà di migliorare la sicurezza dei cittadini e delle loro case che risultano maggiormente minacciati da reati predatori man mano che si avvicinano le festività natalizie, ha spinto l’Amministrazione comunale ad uno specifico impegno di bilancio diretto all’acquisto e all’utilizzo di queste telecamere.

Tale implementazione del sistema di videosorveglianza rappresenta quindi un ulteriore e importantissimo ausilio per il personale delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale che quotidianamente è impegnato nel controllo del territorio e nel contrasto ai fenomeni di criminalità.