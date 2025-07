Nuova pavimentazione in via San Prospero e via Faina

Nota dell’assessore comunale di Perugia Francesco Zuccherini

E’ in dirittura di arrivo l’intervento di Umbra Acque per la sostituzione della condotta idrica in via Faina, dopo una prima serie di lavori effettuati l’anno scorso. Entro fine estate sarà quindi possibile procedere al ripristino della pavimentazione stradale. A fornire l’aggiornamento è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini.

Un altro importante intervento programmato e concordato con Umbra Acque, sempre limitrofo al centro storico – continua l’assessore – è quello che riguarda via San Prospero. L’obiettivo è la sostituzione della rete idrica che nel tempo ha manifestato forti criticità e rotture. Dopo la chiusura delle scuole, si è proceduto fino all’altezza dell’ingresso dell’Istituto Don Bosco. In vista di Umbria Jazz, nessun problema per il transito: i lavori riprenderanno, infatti, una volta conclusa la manifestazione interessando l’ultima parte fino alla intersezione con via XX Settembre. Quando si metterà mano al tratto più stretto sarà necessaria la chiusura, pur salvaguardando le esigenze dei residenti e garantendo il transito anche dei mezzi di soccorso. Tempi e modalità saranno comunque comunicate dopo l’adozione di un’apposita ordinanza

Anche in via San Prospero il manto stradale sarà riqualificato entro la fine dell’estate, prima della riapertura delle scuole e predisponendo una pavimentazione adeguata alla forte pendenza.