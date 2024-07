Note di Assisi 2024, via ai concerti in piazza

Protagonisti artisti e gruppi musicali umbri. Rassegna organizzata e promossa dal Comune nel cartellone degli eventi estivi

È tutto pronto per la seconda edizione di “Note di Assisi 2024”, rassegna di musica e spettacolo in piazza, organizzata e promossa dal Comune di Assisi nel cartellone degli eventi estivi, con protagonisti artisti e gruppi musicali assisani e umbri. Dal 6 luglio al 5 settembre, sempre alle 21.30, ben 22 concerti gratuiti tra Piazza del Comune, nel centro storico della città serafica, e in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. Un viaggio musicale sotto le stelle, che attraverserà diversi generi, dal pop al rock, dal jazz al blues, sino alla classica e al funky, accendendo numerosi weekend dell’estate assisana, per offrire a cittadini e turisti momenti di svago e aggregazione di qualità.

Si comincia in Piazza del Comune, davanti al suggestivo Tempio di Minerva, con sei date a luglio, dodici ad agosto e una a settembre. L’apertura è il 6 luglio con i Four B, pronti a incantare tutti con la loro musica senza tempo fra jazz e bossanova. Il 13 luglio tocca al Trio Bisogno, Magrini, Gili, un mix perfetto tra fisarmonica, pianoforte e sax. Il 14 luglio Swingle Kings, gruppo di nove elementi tra ritmica, fiati e voci soliste che proporrà uno strepitoso swing show. Il 19 luglio salirà sul palco il trio Berazzi, Paradisi, Pecci con un repertorio pop, folk e cantautorato italiano e internazionale rivisitato attraverso un sapiente incrocio di sonorità. Il 21 luglio Le Freak proporrà la Disco Dance degli anni ‘70 e brani storici della cosiddetta “musica dell’amore”. Il 22 luglio Black Cat Band con i brani più significativi della storia musicale di Zucchero.

Il 6 agosto i Pandora’s Box con un viaggio alla scoperta della musica rock. Il 7 agosto No Name Band, con il meglio della musica italiana. L’8 agosto MQ4 Band per un viaggio nell’ universo della canzone d’autore e delle arie vocali italiane e straniere, attraversato da scenari etnici. Il 9 agosto Les Musiciens Eclectique, dalla musica classica alle colonne sonore, dal bel canto all’operetta, fino agli evergreen. Il 13 agosto La Fleur Absente per un repertorio affascinante e suggestivo, dalla Belle Èpoque a Palm Court, dai primi del ‘900 a nuova musica che guarda al passato. Il 14 agosto Rio Sacro proporrà un viaggio fra musica strumentale e grandi colonne sonore. Il 15 agosto la nota attrice Corinna Lo Castro offrirà una performance teatrale con accompagnamento musicale.

Il 16, 17 e 18 agosto “Note di Assisi” si sposta nella piazza di Santa Maria degli Angeli, con tre concerti. Si parte il 16 agosto con Emy Steri Smooth Jazz Quartet, che s’ispira alla musica internazionale, reinterpretando i brani standard jazz, pop e soul, con arrangiamenti originali e contaminati. Il 17 agosto il Trio Bisogno, Magrini, Gili tra fisarmonica, pianoforte e sax. Il 18 agosto Angels Music Festival, con varie band che si alterneranno sul palco.

Dal 22 agosto al 5 settembre si torna in Piazza del Comune, nel cuore di Assisi.

Si parte proprio il 22 agosto con Bluesy Mood Brass Band e un repertorio blues, con arrangiamenti che lo rendono ancora più accattivante e interessante. Il 23 agosto Chiara Pettirossi con Bisogno, Magrini, Gili Trio per un percorso musicale nei differenti aspetti dell’amore, dalla musica antica, all’opera lirica, fino alla musica popolare e alla canzone d’autore del XX secolo. Il 29 agosto Maxi Driver Trio con musica pop nazionale e internazionale. Il 30 agosto Living Group Memorial Mauro Marani per un concerto con repertorio musicale legato agli anni ‘80 e alla memoria della figura del musicista Mauro Marani. Il 31 agosto Maltese Connection per una serata a tutto funk. Il 5 settembre chiusura con la Band del Bosco che proporrà cover di successi pop e rock nazionali e internazionali.

Il programma completo degli eventi di “Assisi Estate 2024” è su www.assisiestate.it.