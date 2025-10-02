Nota stampa FDI sullo sciopero generale per la Flotilla

Perugia, 2 ottobre 2025 – I collettivi di sinistra vogliono bloccare tutto per la flotilla: scuole, università, servizi e creare disagi in tutta Italia. Una follia che non si può permettere in un Paese democratico.

Rispettiamo il diritto di manifestare, ma scioperare non deve essere un’imposizione. Va rispettato e tutelato anche chi decide di non aderire.

Va tutelato il diritto allo studio dei ragazzi che vogliono seguire le lezioni nelle scuole superiori e nelle università, senza che debbano subire pressioni dai collettivi di sinistra perché non partecipano alle agitazioni. Proprio quel diritto allo studio a cui fanno riferimento vari statuti territoriali di U.d.U in un’ottica di tutela, ma che diventa incompatibile con il blocco delle università che loro stessi vogliono adottare per domani.

Vanno tutelati i lavoratori a cui deve essere garantito il diritto di raggiungere il proprio posto di lavoro serenamente e senza difficoltà.

Vanno tutelati i genitori che, visto lo scarso preavviso, non riescono ad organizzarsi per la gestione dei propri figli.

Come FI Giovani Umbria crediamo che manifestare debba essere una scelta, non un’imposizione e che studiare è un diritto, così come la libertà di non aderire allo sciopero.

Difenderemo la libertà di chi domani sceglie di andare in aula e al lavoro.