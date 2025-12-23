Nota di cordoglio per la scomparsa dell’architetto Francesco Signorini

Perugia, 23 dicembre 2025 – Il Consigliere regionale Andrea Romizi, il Segretario comunale di Forza Italia Perugia, Alessio Fioroni, e la Segreteria comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’Architetto Francesco Signorini e si stringono con affetto alla moglie Veronica, ai figli e a tutta la famiglia, ricordandone il grande valore umano e professionale.

Nato a Perugia nel 1958, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, Francesco Signorini ha lasciato un segno importante nella città di Perugia, in Umbria e nel mondo dell’architettura, dedicando tutta la sua vita professionale allo studio, alla progettazione e alla cura del territorio, distinguendosi per competenza e visione. Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia dal 1985, ha maturato una profonda esperienza nei campi dell’urbanistica, dell’architettura, del restauro e del recupero edilizio, operando con professionalità ed innovazione sia nel mondo del pubblico che del privato.

Fondatore, insieme a Giovanna e a Filippo Signorini, dello Studio Signorini Associati, ha portato avanti con passione una tradizione professionale giunta alla terza generazione, contribuendo in modo concreto e qualificato allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i colleghi e i collaboratori, ma anche in tutta la comunità perugina, che perde un professionista stimato e una persona di grande spessore.