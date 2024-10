“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, domani sarà in Umbria e sicuramente la sua tappa sarà, di nuovo, uno spot elettorale per la candidata della Lega Donatella Tesei. D’altronde Tesei, da donna di partito qual è, si è sempre distinta per una profonda fedeltà alla linea del partito, tanto da mettere gli interessi del Carroccio davanti a quelli degli umbri. Lo ha fatto, la prima volta, accettando il commissariamento dell’assessorato alla Sanità, affidato ad un leghista veneto distintosi per assenteismo. Siamo sicuri che lo farà anche domani, quando non chiederà risposte a Salvini sui problemi degli umbri, sempre più isolati e irraggiungibili. Gli umbri, dopo cinque anni di governo di destra, continuano a soffrire dell’isolamento e della mancanza dei collegamenti più elementari, come quello per Roma. Basti vedere il disastro ferroviario che si è verificato oggi, con caos e disagi per i pendolari a causa della disconnessione degli impianti a Roma Termini e a Roma Tiburtina. Disagi anche per gli umbri sui quali Tesei non ha detto una parola, e siamo sicuri che non dirà nulla neanche domani al suo ministro di riferimento. Quanto al ministro, chissà se arriverà in Umbria con un treno regionale. Se così dovesse essere, lo invitiamo a farlo con un regionale proprio dal binario 2est, l’incubo di tutti gli umbri che Salvini dovrebbe condividere”.

Così in una nota l’Alleanza in cammino per l’Umbria.