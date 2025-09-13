Normativa antiriciclaggio, i commercialisti di Perugia ne parlano con il comandante Tomassini

Nell’ambito dei rapporti tra l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia e il comando regionale della Guardia di Finanza, si è tenuto presso la sala consiliare della provincia di Perugia l’incontro con il comandante generale di brigata Carlo Tomassini della Gdf nel corso del quale sono stati trattati gli argomenti fulcro della normativa antiriciclaggio con focus su adempimenti e casi pratici e in particolare sulle Sos (segnalazione operazione sospetta), con attenzione agli indicatori di anomalia che ne generano il presupposto.

All’incontro, con la moderazione del presidente della Commissione antiriciclaggio dell’Odcec Perugia Anna Rita Costa, hanno partecipato molti commercialisti che hanno mostrato interesse e partecipazione all’iniziativa.