Norcia ‘travolta’ da un’ondata colorata di associazioni: la rinascita passa anche dallo sport

Norcia sta ricostruendo la sua identità, non solo strade ed edifici, e la sua rinascita passa anche dallo sport. Così si è lasciata travolgere da un’ondata colorata di enti, organismi e associazioni sportive per la Giornata nazionale dello sport, sabato 14 giugno, abbinata quest’anno al Giubileo dello sport, il 14 e 15 giugno a Roma, per seguire il quale è stato allestito anche un maxischermo collegato con Piazza del Popolo. Tante le attività organizzate sotto la direzione del Coni e Coni Umbria nel Villaggio dello sport in piazza San Benedetto, che ha ospitato diversi campi da gioco, dove ciascun associazione ha potuto svolgere dimostrazioni delle diverse discipline.

Diverse le associazioni sportive da tutta l’Umbria e nursine, tra cui Norcia 480, Polisportiva città di Norcia, Pallavolo Norcia, Bocciofila Norcia, Norcia Run, Polisportiva La fenice, Nemo Wellness Center con la Scuola di Danza e Kickboxing, Sistema Tattiche Difensive Asd – Aps, Rafting Umbria, Boxing club Diego Bartolini, Asd sempre sui pedali, Asd Bike emotion.

Inoltre, hanno preso parte l’associazione Pro nursia eventi e l’associazione di volontariato Tutti i colori del mondo, impegnata nel supporto a ragazzi disabili. Presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Giuliano Boccanera, il vicesindaco Antonio Duca, l’assessore allo sport Sabrina Palazzeschi e l’assessore alla cultura Anna Maria Stella, oltre ad Andrea Russo, consigliere comunale delegato allo sport e Aurelio Forcignanò, presidente del Coni Umbria, accompagnato dall’ex presidente Domenica Ignozza.

“Oggi siamo in questa piazza, ferita ma sempre bellissima – ha dichiarato Boccanera –, con questi giovani che sono il nostro futuro e di tutte le associazioni che lavorano ogni giorno, tutto l’anno per far sì che i ragazzi possano fare sport. Giusto per dare qualche numero, la squadra di calcio ha 140 bambini, la squadra di calcetto 50, poi abbiamo la squadra di pallavolo, le scuole di danza. Norcia è una città che viene da un momento difficile ma è ripartita e guarda al futuro con fiducia e serenità. Il 2025 sarà un anno fondamentale perché termineranno i cantieri della basilica e del palazzo comunale, quindi riavremo finalmente la nostra identità”.

“Norcia è stata scelta come città umbra dello sport dal Coni – ha ricordato Palazzeschi – e ne siamo fieri. Sono molti i ragazzi che oggi partecipano a questa manifestazione che fa da apripista, per così dire, all’estate nursina dello sport. Da qui in avanti avremo tantissimi eventi, a partire da sabato 21 giugno con il Motoclub Assisi che farà una tappa a Norcia e domenica 22 con la Mezza 300, gara ciclistica; e poi ancora ospiteremo il ritiro del Catania calcio, dal 14 luglio al 3 agosto, la Settimana dello sport dal 3 al 9 agosto, il Trofeo San Benedetto il 17 agosto e anche un evento di pugilato, il secondo memorial Diego Bartolini, in piazza san Benedetto, fino ad arrivare a settembre con la nona edizione della gara podistica Corri per Norcia, ma ci sarà tanto altro sport in programma”.

“Oggi Norcia è al centro dell’attenzione, con piazza san Benedetto che si riempie di colori e di vita – ha dichiarato Forcignanò –. Questi giovani dedicano il loro tempo per dare un segnale di rinascita e questa è un’ulteriore dimostrazione di quanto lo sport può fare per contribuire allo sviluppo della città oltre che allo sviluppo dei ragazzi, con la sua parte educativa e formativa, che è la base per crescere e diventare donne e uomini e migliori”.