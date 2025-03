Norcia celebra il Patrono della Città e d’Europa, tutti gli eventi in programma

Riti religiosi, appuntamenti culturali, passeggiata e musica in onore di san Benedetto – La fiaccola ‘Pro Pace et Europa Una’ parte martedì 18 marzo da Montecassino e giovedì 20 marzo arriva a Norcia. Accensione alle 19.30 in piazza san Benedetto

Prosegue a Norcia il Marzo benedettino, programma di celebrazioni in onore di San Benedetto, patrono della città e d’Europa. Protagonista è la fiaccola ‘Pro Pace et Europa Una’ che farà ritorno in città dopo essere stata a Subiaco (il 9 marzo) e Cassino (il 16 marzo), città ‘sorelle’.

Martedì 18 marzo prenderà avvio la staffetta dall’abbazia di Montecassino e la Fiaccola benedettina sarà così scortata dai gruppi podistici delle tre città, Norcia Run 2017 (Norcia), Marciatori Simbruini (Subiaco) e CUS (Cassino), per un tragitto di 320 chilometri.

“In un momento in cui l’Europa e non solo – ha dichiarato il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera – si trova ad affrontare profonde crisi politiche, sociali e spirituali, la parola di san Benedetto rappresenta un faro di speranza e stabilità. La Fiaccola simbolica della pace, ispirata ai valori benedettini, viene portata in staffetta ormai da diversi anni attraverso le strade di tutta Europa e oltre, scortata dai tedofori che simboleggiano l’impegno per la pace e la fraternità tra i popoli”.

Nell’attesa, martedì alle 10 l’Istituto Omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia ospiterà la presentazione del libro ‘San Benedetto e i Papi, dall’Umbria all’Europa’, scritto dal professor Stefano Ugolini, insegnante di storia dell’arte. Insieme all’autore saranno presenti Rossella Tonti, dirigente dell’Istituto, don Agostino Wilmeth, del monastero di San Benedetto in Monte di Norcia, e Maria Anna Stella, assessore alla cultura del Comune di Norcia, che modererà l’incontro.



Mercoledì 19, poi, un approfondimento a cura dello scrittore, critico e storico dell’arte Luca Nannipieri nella conferenza ‘San Benedetto e la Regola benedettina: un viaggio tra cultura, territorio e comunità’, alle 10.30 nella Sala Digipass.



Giovedì 20 alle 17.30 la fiaccola ‘Pro Pace et Europa Una’ giungerà al Monastero di San Benedetto in Monte dove avranno inizio i vespri solenni. Nel frattempo, alle 19.15 in piazza san Benedetto si darà lettura del Messaggio di Pace che precederà l’arrivo della fiaccola previsto alle 19.30, scortata dagli atleti e dai bambini delle associazioni sportive nursine. In piazza si procederà quindi all’accensione del tripode alla presenza di numerose autorità civili e religiose.



Venerdì 21, poi, Messa pontificale conventuale alle 9 al Monastero di San Benedetto in Monte, Sfilata del corteo storico alle 11 in piazza San Benedetto e solenne Celebrazione eucaristica alle 11.30, sempre in piazza, presieduta dal S.E.R. monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. Seguirà la processione per le vie della città e la benedizione con il Reliquiario per poi chiudere la giornata con il concerto di Primavera ‘Il pianoforte dei piccoli’, a cura di Opera Morlacchi Aps, alle 17 nella Sala DigiPass.

Il fine settimana in programma eventi tra fede, natura e musica: sabato 22 passeggiata ‘Sulle orme di San Benedetto’, con partenza alle 9 da Serravalle; si percorrerà il Cammino benedettino da Cascia a Norcia con la partecipazione dei monaci dell’Abbazia di San Benedetto in Monte, del parroco di Norcia, degli allievi dell’Istituto Omnicomprensivo De Gasperi – Battaglia, degli atleti di Norcia Run e di tutti coloro che vorranno condividere questa esperienza. L’arrivo è previsto alle 12.30 all’Abbazia San Benedetto in Monte, dove si pranzerà ‘a sacco’.

Pomeriggio, alle 18, inoltre, concerto ‘La Regola per il cielo’, musica e riflessioni sulla figura di San Benedetto, a cura del Coro San Benedetto ‘Città di Norcia’ nella Sala DigiPass, con la partecipazione dell’attore Stefano de Majo, Luca Garbini al pianoforte e direzione e Andrea Rosati all’organo. Infine, domenica 23, il concerto ‘Saints, riflessioni in musica sulla figura di San Benedetto’ nella sala Digipass alle 18, a cura del Complesso bandistico Città di Norcia, diretto dal maestro Luca Panico. Lo spettacolo intreccia narrazione e suggestioni sonore per far rivivere la storia e il messaggio del santo patrono d’Europa, un’esperienza unica tra fede, arte e armonia.