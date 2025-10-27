Norcia, approvata la convenzione con la Provincia per palestra e piscina comunale

Passo avanti per il nuovo Polo scolastico. Il Comune guida l’accordo per realizzare moderne strutture sportive a servizio della città

Il Consiglio comunale di Norcia ha approvato la convenzione con la Provincia di Perugia per la realizzazione della nuova palestra e della piscina comunale, opere che rientrano nel secondo ambito di intervento del nuovo Polo scolastico cittadino. L’accordo, già approvato all’unanimità anche dal Consiglio provinciale, consolida una collaborazione strategica per completare un progetto atteso da anni dalla comunità nursina.

In base alla convenzione, la Provincia cederà al Comune l’area “Battaglia” di via Lombrici, dove si trova il palazzetto dello sport attualmente inagibile. Il Comune trasferirà alla Provincia l’area destinata al nuovo edificio scolastico superiore, con relative pertinenze e parcheggi, oltre a una parte del terreno dell’ex mattatoio per esigenze viabilistiche.

La proprietà della nuova palestra prevista all’interno del Polo scolastico sarà condivisa tra Provincia e Comune. La gestione sinergica degli spazi permetterà di garantire un utilizzo funzionale sia alle attività didattiche sia alle esigenze della cittadinanza.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Norcia, che ha definito l’approvazione della convenzione “un passo fondamentale per il completamento del nuovo Polo scolastico e per la ripresa della piena funzionalità sportiva e sociale della città”.

Il progetto comprende il recupero funzionale del palazzetto Battaglia e la costruzione della nuova piscina comunale, insieme alla realizzazione della palestra al servizio del Polo scolastico. Interventi che contribuiranno alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione della città, ancora impegnata nel processo di ricostruzione post-sisma.