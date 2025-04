Domani mattina alle ore 10 in Piazza Italia per dire “NO alla manovra”

Il centrodestra torna di nuovo a farsi sentire per manifestare contro la maxi stangata voluta dalla Giunta Proietti. Giovedì 10 aprile in Piazza Italia, alle ore 10, mentre nell’aula del consiglio regionale approderà il disegno di legge relativo alle disposizioni in materia di tributi voluto da questo governo regionale le forze di opposizione manifesteranno per dire “no all’aumento delle tasse”.

Martina Braganti