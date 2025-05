Nicolò Filippucci al Cospea Village: firmacopie del suo Ep ‘Un’ora di follia’

L’incontro con i fan per il cantante semifinalista di Amici sarà lunedì 2 giugno alle 17

Nicolò Filippucci sarà ospite al Cospea Village di Terni lunedì 2 giugno, pronto per incontrare i suoi fan e regalare loro grandi emozioni. Il cantante semifinalista dell’edizione 2024 del programma televisivo Amici di Maria De Filippi a partire dalle 17 sarà nel villaggio commerciale per il firmacopie del suo nuovo Ep ‘Un’ora di follia’, uscito il 23 maggio in tutti gli store, di cui fanno parte, insieme all’omonimo brano anche ‘Occhi stanchi’, ‘Cuore bucato’, ‘Non mi dimenticherò’, ‘Mi sono innamorato di te’ e ‘Yin e Young’. Il giovane artista umbro regalerà così ai suoi ammiratori e alle sue ammiratrici un pomeriggio che in molti non dimenticheranno, durante una giornata di festa.