Neve: Nocera Umbra, interruzione temporanea traffico su SP Monte Alago

Per le numerose alberature cadute sulla carreggiata

(Cittadino e Provincia) – Nocera Umbra, 8 gennaio ’26 – A causa delle numerose alberature cadute per il peso della neve e del ghiaccio sulla carreggiata è chiusa dalla serata di mercoledì 7 gennaio la Sp 272 di Monte Alago, dal Km. 4 + 500 al Km. 6 + 500 (nel comune di Nocera Umbra).

La Provincia di Perugia ha infatti disposto su questo tratto stradale l’interruzione temporanea al traffico vista la presenza delle piante cadute o inclinate lungo la carreggiata e viste le attuali basse temperature che non favoriscono lo scioglimento del ghiaccio.

Il provvedimento di chiusura rimarrà in vigore fino al termine delle operazioni di rimozione delle alberature.