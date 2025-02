Nero Norcia: migliaia di presenze nel primo weekend, pronto il secondo

Tra le iniziative, Premio Castagner e presentazione candidatura Norcia a capitale europea della cultura 2033. Dal 28 febbraio al 2 marzo la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici

Dopo un primo weekend di successo, che ha fatto registrare migliaia di presenze in città, torna da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo l’appuntamento con Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. Tanti gli appuntamenti in programma e tra quelli più partecipati dello scorso fine settimana la presentazione del libro ‘Mediae Terrae’ di Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, e l’accensione della Fiaccola benedettina pro pace et Europa una, entrambi domenica 23 febbraio, giornata in cui ha fatto visita a Norcia la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Cuore della kermesse è la mostra mercato diffusa per tutto il centro storico con gli stand che ospitano tipicità locali e di altre regioni italiane e i banchi dedicati al tartufo allestiti in Piazza san Benedetto insieme allo stand istituzionale del Comune di Norcia che ospita la città tedesca gemellata di Ottobeuren e, nel prossimo fine settimana, dopo il Comune di Berchidda protagonista lo scorso, quello di Castiglion Fiorentino, entrambe realtà con cui è stata avviata una collaborazione.

Per quello che riguarda il programma, il fine settimana si apre all’insegna di un appuntamento molto importante: venerdì 28 febbraio alle 10 allo spazio Digipass ci sarà infatti la consegna del Premio nazionale Ilario Castagner, organizzato dall’agenzia Info press con il Comune di Norcia in ricordo dell’allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano con il Perugia dei Miracoli, e assegnato a Alberico ‘Chicco’ Evani. Il pomeriggio alle 15, al Tipic, villaggio delle tipicità organizzato da Gal Valle umbra e Sibillini e Distretto del cibo Valnerina, si terrà invece il convegno ‘Le eccellenze della filiera agroalimentare umbra: il tartufo come possibile volano di nuovi percorsi di turismo esperienziale’ a cura della Camera di Commercio dell’Umbria. Infine, alle 21, allo spazio Digipass sarà proposto lo spettacolo ‘Il Norcino… in scena’, a cura della compagnia Tetrotredici. Sabato primo marzo un altro momento di approfondimento e confronto con gli ‘Stati generali delle politiche del cibo. Dialogo tra i distretti del cibo umbri’, alle 11 al Tipic. Mentre dalle 10.30 si esibirà per le vie del centro storco la marching band ‘Over soul’, alle 11.30 al Digipass ci sarà la presentazione del libro ‘Appennino bike tour’ edito da Mondadori e scritto da Sebastiano Venneri, responsabile nazionale turismo di Legambiente. Nel pomeriggio, alle 16 al Digipass, è prevista invece la presentazione ufficiale della candidatura di Norcia e della Civitas appenninica a Capitale europea della cultura 2033. Spazio al gusto e all’alta cucina, invece, da Tipic alle 17.30 per lo show cooking con degustazione degli chef Luca Meoni di Giuliano Tartufi e Fabio Cappiello del ristorante Vespasia di Norcia. Gli show cooking torneranno domenica alle 11, sempre al Tipic, con lo chef Filippo Artioli, mentre in Piazza san Benedetto ci sarà dalle 11.30 la dimostrazione della lavorazione del maiale ‘Il Norcino: la tradizione di un antico mestiere’ e per le vie del centro l’esibizione del Complesso bandistico città di Norcia.

Nero Norcia quest’anno, tra le novità, propone anche nei giardini fuori Porta Romana uno spazio per bambini e famiglie a contatto con la natura e gli animali: sono infatti proposte una fattoria didattica, passeggiate a dorso di asinello per le vie del centro storico e attività educative con WildUmbria. Fuori porta Ascolana viene, infine, riproposta l’esposizione di mezzi agricoli, prodotti di artigianato, dolciumi, accessori e edilizia, in cui sono presenti Cia Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura.